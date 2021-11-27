В Минске в доме для «партийной элиты» продается квартира, похожая на кабинет чиновника 24 27.11.2021, 15:27

12,110

«Квадрат» стоит 6200 долларов.

В центре Минска в доме для партийной элиты БССР продается квартира, где стоимость квадратного метра достигает 6 203 долларов. «Кухня похожа на кабинет чиновника, гостиная похожа на кабинет чиновника и спальня тоже похожа на кабинет чиновника», — пишет телеграм канал «Будни риэлтора. Минск». За что просят такие деньги и сколько в общем стоит квартира?

Разглядывая фотографии квартиры, тяжело представить в комнатах кого-то в халате и тапочках. Здесь очень много мебели из дерева. В середине одной из комнат стоит большой стол, а еще везде висят телевизоры. Не хватает лишь его, чиновника.

Квартира находится недалеко от площади Победы, на Войсковом переулке, 10. Этот 7-этажный дом был возведен в 1971 году для партийной элиты БССР.

Четырешка занимает 161,21 квадратного метра. Тут есть два санузла и две лоджии.

В описании квартиру описывают как премиальную. Ремонт — новый, а вся мебель была заказана в Италии.

Кстати, мебель владелец оставляет покупателю и за все про все просит 1 миллион долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».