Премьер Польши раскритиковал Меркель за переговоры с Лукашенко 6 27.11.2021, 15:37

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Матеуш Моравецкий отметил, что борьба за свободную Беларусь продолжается уже 15 месяцев.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал и. о. канцлера ФРГ Ангелу Меркель (Angela Merkel) за переговоры с Лукашенко, сообщает dw.com.

В интервью агентству dpa, обнародованном в субботу, 27 ноября, Моравецкий приветствовал усилия ЕС, направленные на дипломатическое урегулирование кризиса вокруг мигрантов на белорусско-польской границе, однако указал, что Меркель, позвонив Лукашенко, "способствовала легитимизации его режима, в то время как борьба за свободную Беларусь продолжается уже 15 месяцев".

Меркель в середине ноября дважды звонила Лукашенко, за что подверглась критике как в Германии, так и за ее пределами. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) обосновал необходимость контактов с Лукашенко катастрофическим положением тысяч мигрантов на белорусско-польской границе. При этом Зайберт отметил, что действия Меркель были согласованы с Еврокомиссией.

Моравецкий обвинил Лукашенко в использовании телефонных переговоров с Меркель в собственных целях. "Он представил дело так, будто Меркель согласилась на транспортировку двух тысяч мигрантов по коридору в Германию и другие европейские страны, однако это не так", - подчеркнул польский премьер.

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