В Таджикистане третий день идут протесты 27.11.2021, 16:06

6,968

Число митингующих на центральной площади Хорога растет каждый день.

В Таджикистане продолжаются акции протеста, которые вспыхнули 25 ноября после гибели 29-летнего местного жителя во время спецоперации силовиков, сообщает «Настоящее время».

Утром 27 ноября были вывезены два гроба с телами погибших во время протестов, выставленными на площадке протеста. По словам местного жителя Бахтовара Бахтиёрова, тела погибших отправили на судмедэкспертизу.

Число митингующих на центральной площади Хорога растет, по словам очевидцев, их уже более 5 тысяч человек. Некоторые из них провели ночь на площадке протеста. Сегодня митингующие в третий раз встретятся с главой области Алишером Мирзонаботом. Две предыдущие встречи правительственной делегации с представителями митингующих закончились безрезультатно.

25 ноября десятки людей к зданию администрации Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) в Хороге тело погибшего и потребовали от властей привлечь к ответственности виновных. Тогда же сотни человек собрались на акцию протеста у здания посольства Душанбе в Москве.

Утром 26 ноября акция протеста продолжилась, к администрации ГБАО пришли десятки жителей Хорога и близлежащих районов. Митингующие провели на площади возле здания мэрии всю ночь.

Сообщалось, что во время беспорядков погибли трое человек, ранения разной степени тяжести получили около десяти протестующих, в том числе пострадали пятеро сотрудников силовых структур.

Гульбиддин Зиёбеков был убит утром 25 ноября. В прокуратуре подтвердили, что в селе Шохдара была проведена операция силовых структур по поимке Зиёбекова, который находился в розыске по обвинению в захвате заложников и разжигании национальной розни. "Во время операции он оказал вооруженное сопротивление и начал стрелять из пистолета Макарова, которым владел незаконно. Преступник был ранен ответным огнем", – говорится в сообщении.

Некоторые очевидцы событий утверждают, что Гульбиддин Зиёбеков получил пулю в голову и погиб по дороге из Шохдары в Хорог.

Местный чиновник на условиях анонимности сообщил, что Зиёбекова должны были задержать в связи с избиением сотрудника прокуратуры в 2020 году. В прокуратуре утверждают, что "Зиёбеков и несколько других молодых людей 1 февраля 2020 года взяли в заложники помощника прокурора Рошткальинского района А. Амирзоду и в течение восьми часов пытали и избивали его". Зиёбеков, по данным местных властей, не пришел для дачи показаний по этому делу.

По словам одного из жителей Рошткальинского района, Зиёбеков и другие молодые парни избили сотрудника прокуратуры за то, что он предложил интимные отношения местной девушке.

Протестующие в Хороге возмущены тем, что силовики не задержали подозреваемого живым. Они заявили, что протестуют против насилия со стороны силовых структур и опасаются повторения событий 2012 года. Тогда в результате спецоперации правительственных сил, по официальным данным, погибло 23 военнослужащих и 21 местный житель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».