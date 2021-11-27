The Washington Post рассказывает, как защититься от COVID-19, гриппа и простуды этой зимой 27.11.2021, 16:29

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Полезные рекомендации, чтобы защитить себя и свою семью.

Когда мир впервые столкнулся с пандемией коронавируса, люди начали носить маски и соблюдать социальную дистанцию. В результате грипп «впал в спячку». Однако эксперты ожидают, что грипп вернется этой зимой, циркулируя вместе с другими сезонными респираторными вирусами, а также с COVID-19. The Washington Post (перевод — zn.ua) рассказывает, что нужно знать, чтобы защитить себя и свою семью.

«Твиндемия»

Грипп, как известно, это вирус, «поведение» которого сложно спрогнозировать. Прошлый год, в течение которого наблюдалось меньшее количество случаев гриппа, означает, что уровень иммунитета у населения может быть ниже, говорит эпидемиолог Линнетт Браммер из Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Кроме того, этот вирус может повлиять на детей больше, чем на взрослых, потому что иммунная система взрослых десятилетиями боролась с разными вирусами гриппа. В то же время COVID-19 все еще будет циркулировать, особенно это касается новых и более трансмиссивных вариантов коронавируса. Таким образом, можно ожидать, что грипп и COVID-19 будут распространяться одновременно – именно то, чего опасались ученые.

«Действительно, все снова сводится к поведению и тому, продолжают ли люди принимать меры, чтобы избежать респираторных заболеваний», – говорит профессор Сара Коби.

Вакцинация

Вакцины – это первая линия защиты. Конечно, они есть не для всех сезонных респираторных вирусов. Но по крайней мере можно привиться против двух самых опасных вирусов, которые будут циркулировать: гриппа и коронавируса.

В исследовании, опубликованном Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в мае 2021 года, ученые обнаружили, что вакцины Pfizer и Moderna были на 94 процента эффективны для предотвращения госпитализации с COVID-19.

Так же, как и вакцины от коронавируса, прививки от гриппа уменьшают риск тяжелого течения болезни или госпитализации. Например, по оценкам CDC, в сезон гриппа 2019-2020 годов вакцинация предотвратила около 105 тысяч госпитализаций в США.

Однако эффективность вакцины против гриппа снижается в течение сезона, особенно для пожилых людей, а для того, чтобы «защита» сработала, нужно несколько недель.

Учитывая циркуляцию COVID-19 вместе с гриппом и простудой этой зимой, придется практиковать некоторые дополнительные привычки для борьбы с вирусами.

Маски. Независимо от имеющихся карантинных ограничений, следует помнить, что ношение маски может помочь защитить от COVID-19 и других респираторных вирусов. Однако, даже если вы в маске, старайтесь держаться на расстоянии от тех, кто кашляет.

Если у вас есть симптомы острой респираторной вирусной инфекции или вы направляетесь к людному месту – ношение маски является разумной мерой осторожности, говорит Сима Лакдава из Школы медицины Питтсбургского университета, которая изучает передачу гриппа. Это особенно важно, если у вас более высокий риск тяжелого течения болезни из-за возраста или сопутствующего хронического заболевания.

Мойте руки. Регулярное мытье рук с мылом в течение по крайней мере 20 секунд помогает предотвратить широкий спектр заболеваний, и это касается не только острых респираторных вирусных инфекций. Также используйте дезинфицирующее средство для рук с содержанием спирта не менее 60%, если у вас нет возможности помыть руки с мылом.

Оставайтесь дома, если заболели. У многих людей во время пандемии выработалась, как минимум, одна полезная привычка: оставаться дома, как только у них появились симптомы ОРВИ, говорит Лакдава. Это значит не ходить на работу, не навещать друзей и даже избегать похода в магазин. Именно это, вероятно, помогло ограничить распространение многих вирусов, а не только COVID-19, добавляет она.

Если вы заболели

Если вы начинаете замечать симптомы любого вирусного заболевания – лихорадку, кашель, озноб, боль в горле, насморк – сделайте тест коронавирус. Грипп, COVID-19 и простуда могут вызывать симптомы, из-за которых трудно отличить одно заболевание от другого. Это одна из причин, почему важно вовремя проходить обследование и принимать меры предосторожности.

Своевременное выявление заболевания также может способствовать быстрому лечению, что имеет решающее значение, резюмирует издание.

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