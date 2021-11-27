Где белорусы сейчас могут получить шенгенскую визу? 3 27.11.2021, 19:29

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Есть несколько вариантов.

Есть ли сейчас возможность получить туристическую шенгенскую визу в Беларуси? Такой вопрос минчанин задал aif.by.

Возможности есть, но их по-прежнему не так много, как до пандемии. Многие визовые центры, консульства и посольства требуют, чтобы у соискателя визы был сертификат, подтверждающий вакцинацию от коронавируса.

К примеру, требование о прививке предъявляют в посольстве Германии, консульском отделе Литвы, визовом центре Испании. При этом подходят не все прививки, а в основном одобренные Евросоюзом (Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Janssen, в некоторых случаях – Sinovac, Sinopharm, которую делают в Беларуси). «Спутник V» пока не подходит для этих целей.

Важно помнить, что из-за пандемии в странах ЕС действуют разные правила въезда, они постоянно меняются.

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