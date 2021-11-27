Режиссера Валерия Мазынского лишили пенсии за особые заслуги перед Беларусью 8 27.11.2021, 17:47

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Мазынский был главным режиссером драматического театра имени Якуба Коласа в Витебске.

Комиссия при «совете министров» Беларуси 16 ноября лишила пенсии за особые заслуги перед Беларусью известного театрального режиссера и кинодокументалиста Валерия Мазынского, сообщает «Белсат».

В письме за подписью ответственного секретаря комиссии Натальи Пучко ссылка на пункт 14 Положения о выдаче пенсий за особые заслуги.

Этот пункт корректировали в сентябре: ранее он был о лишении пенсии при совершении гражданами преступления и при лишении наград. Теперь туда прибавили такую строчку: «… поступка, который наносит ущерб государственным интересам, национальной безопасности». По какому именно поводу лишили пенсии, в письме не уточняется.

Мазынский – бывший главный режиссер драматического театра имени Якуба Коласа в Витебске, один инициаторов создания государственного театра «Лялька» в Витебске, создатель театра «Вольная сцэна» в Минске, ставил спектакли в Купаловском театре, преподавал режиссуру в Белорусском театрально-художественном институте.

Также Мазынский как режиссер снял телефильм по пьесе Янки Купалы «Тутэйшыя» (2008), документальные фильмы «Як пошуг маланкі» (2010) об антисоветском сопротивлении, «Палута Бадунова. Успомніць і… не забыць» (2012) о единственной женщине в правительстве БНР, «Глыбоцкая змова» (2013) об антибольшевистском «Саюзе беларускіх патрыётаў», «Кастусь Каліноўскі. Апошнія дні» (2016) и другие.

Заслуженный деятель искусств БССР (1984), лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1978) и Государственной премии Беларуси (1986), премии «За свабоду думкі» имя Василя Быкова (2016), награжден медалью «100 гадоў БНР» (2019).

Последовательный критик политики действующих властей в области культуры.

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