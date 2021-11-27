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Как польские службы пресекли очередную массовую атаку мигрантов на границу

  • 27.11.2021, 18:00
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Как польские службы пресекли очередную массовую атаку мигрантов на границу

Белорусские силовики подвозят мигрантов к границе грузовиками.

За последние сутки польские службы пресекли более 200 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. Выдано 53 решения о депортации с территории Польши, передает «Польское радио».

Пресс-секретарь Пограничной службы Анна Михальская сообщила, что на охраняемом участке границы в Беловеже группа из более, чем 100 человек пыталась прорваться на территорию Польши.

«Эти люди были привезены грузовиками белорусской стороной. Около 18 часов началась атака на границу, она началась с забрасывания польских солдат камнями, ветками и фрагментами ограждений. Тем временем белорусские службы слепили польский патруль лазерами и стробоскопами. Двое солдат получили незначительные ранения», - сказала Анна Михальская.

Пресс-секретарь Пограничной службы добавила, что мигранты перекинули мост через забор и вторглись на территорию Польши. Их задержали, велели покинуть Польшу и доставили к границе.

Польские службы также задержали 7 человек, которые способствовали незаконному пересечению границы. Это 6 граждан Грузии и 1 гражданин России. С начала года Пограничная служба задержала более 400 таких пособников.

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