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В Венгрии провели масштабное исследование эффективности вакцин, в том числе Sputnik V и Sinopharm

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  • 27.11.2021, 18:09
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В Венгрии провели масштабное исследование эффективности вакцин, в том числе Sputnik V и Sinopharm

Что выяснили?

На сайте научных публикаций ScienceDirect (перевод — zerkalo.io) опубликована работа венгерских ученых, исследовавших «полевую» эффективность пяти применяющихся в этой стране вакцин против COVID-19. Важно, что кроме Pfizer-BioNTech, AstraZeneca и Moderna, в Венгрии применялись препараты, которые используются в Беларуси: российский Sputnik V и китайский Sinopharm. Рассказываем, что удалось выяснить исследователям и как они оценили эффективность вакцин.

Что собой представляло исследование?

По своей сути работа венгерских ученых напоминает исследование эффективности Sputnik V, которое проводили в Беларуси. С той лишь разницей, что для работы пользовались данными сразу по пяти препаратам (а не по одному), а сама методика исследования в Венгрии гораздо более детализирована.

Венгерские ученые исследовали данные по 3,74 миллиона вакцинированных граждан страны в возрасте от 16 лет. Завершенной вакцинация считалась по истечении семи дней после получения второй дозы препарата. После этого анализировались данные по зафиксированным случаям COVID-19 среди вакцинированных, исходя из чего высчитывали эффективность каждого из пяти препаратов в сравнении с контрольной группой, в которую вошли невакцинированные граждане страны.

Дата начала исследования — 22 января 2021 года (семь дней после первого в Венгрии введения второй дозы вакцины), завершения — 10 июня. Наиболее используемой вакциной в период исследования стал препарат Pfizer-BioNTech (почти 1,5 миллиона полностью вакцинированных), на втором месте Sinopharm (почти 900 тысяч), на третьем — Sputnik V (820 тысяч), на четвертом — AstraZeneca (более 300 тысяч), на пятом — Moderna (более 200 тысяч).

За время исследования было зафиксировано 6912 случаев коронавирусной инфекции у полностью вакцинированных людей. От причин, связанных с COVID-19, в стране умерли 13 533 человека, из них лишь 553 прошли полный курс вакцинации.

Каковы результаты?

Если коротко, ученые утверждают, что все препараты показали высокую эффективность против инфицирования COVID-19 и очень высокую — против тяжелого течения и вызванных COVID-19 смертей. Также подчеркивается, что в «полевых» условиях вакцины показывают себя даже лучше, чем во время клинических испытаний.

Среди вакцинированных число новых случаев на протяжении исследования находилось на уровне 1,73−9,3 на 100 тысяч человек, среди невакцинированных — 49,49−62,33 на 100 тысяч. Число смертей среди вакцинированных — 0,04−0,60 на 100 тысяч человек, среди непрошедших курс вакцинации — 1,56−1,89 на 100 тысяч.

Эффективность против инфицирования SARS-CoV-2 по отдельным препаратам оказалась следующей:

- Moderna — 88,7%;

- Sputnik V — 85,7%;

- Pfizer-BioNTech — 83,3%;

- AstraZeneca — 71,5%;

- Sinopharm — 68,7%.

Общая ожидаемая эффективность вакцин против смертности, связанной с COVID-19, оказалась на уровне 87,8−97,5% (в зависимости от препарата), причем в возрастной группе от 16 до 44 лет эта эффективность равна 100% для всех вакцин. Утверждается, что применение вакцин помогло Венгрии избежать примерно 9,5 тысячи смертей.

Исследователи отмечают, что препараты Pfizer-BioNTech и Moderna в Венгрии использовались для вакцинации людей с хроническими заболеваниями, такими как диабет 2-го типа и проблемы сердечно-сосудистой системы, что могло повлиять на показатель эффективности этих препаратов. Так, в случае с Moderna 36% вакцинированных этим препаратом людей были старше 65 лет.

В части, посвященной препарату Sputnik V, отмечается, что исследование полностью подтвердило результаты, полученные вакциной во время клинических испытаний. Также исследователи утверждают, что препарат на 95,4% защищает от летального исхода в случае заболевания, показывая при этом высокую эффективность как среди молодых, так и среди пожилых.

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