Литва не исключает, что из Беларуси пойдут вооруженные талибы 4 27.11.2021, 18:27

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Под литовской границей в Беларуси сейчас находится около полутора тысяч мигрантов.

Лукашенко угрожал тем, что беженцы из Афганистана пойдут в Евросоюз уже не только через Беларусь, но еще и через Украину, и уже могут идти с оружием и взрывчаткой. Литва серьезно восприняла эти слова.

Как передает «Белсат», глава Службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас в интервью газете «Lietuvos rytas» прокомментировал недавние высказывания Лукашенко о возможном дальнейшем развитии миграционного кризиса.

Он отметил, что ситуация на границе Литвы и Беларуси остается напряженной: ежедневно пресекают пару сотен попыток незаконного перехода границы, и под литовской границей в Беларуси находится около полутора тысяч мигрантов, которые в основном подходят к границе, оглядываются и отступают.

Литва не исключает, что мигрантов из логистического центра «Брузги» направят на границы Польши или Литвы. Также Литва «очень серьезно» относится к высказываниям Лукашенко о беженцах из Афганистана, оружии и взрывчатке.

Журналист поинтересовался у руководителя Службы охраны границы, как тот оценивает высказывания Лукашенко и вероятен ли сценарий, при котором в Литву пойдут вооруженные талибы (террористы, захватившие власть в Афганистане).

Действия пограничников, ответил Любаевас, согласованы с военнослужащими, так как «один из возможных сценариев для нелегальных мигрантов – вторжение в Литву с применением оружия».

Александр Лукашенко во время визита в «Брузги» 26 ноября говорил:

«И уже не самолетами, а сухопутным путем в западном направлении начали двигаться афганцы. Они стремятся пройти не только через Беларусь, но и через Украину».

Он добавил, что в самолетах «оружие и взрывчатку не провезешь», а при миграции сухопутным путем «это все будет не под контролем».

Украина также серьезно относится к угрозам Лукашенко: 24-25 августа на границе с Беларусью украинцы провели учения и «усилились, чтобы контролировать группы людей так называемой группы миграционного риска».

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