закрыть
27 ноября 2021, суббота, 19:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Президент Польши по-белорусски поддержал политзаключенных

1
  • 27.11.2021, 18:37
  • 3,156
Президент Польши по-белорусски поддержал политзаключенных

Анджей Дуда солидарен со всеми жертвами лукашенковской диктатуры.

Президент Польши Анджей Дуда высказался в поддержку белорусских политических заключенных на белорусском языке:

- Около 900 граждан Беларуси находится в лукашенковских тюрьмах только за то, что хотели, чтобы их страна была свободной и демократичной. Польша хочет точно такой же Беларуси, как и они. Выражаю свою солидарность со всеми жертвами лукашенковской диктатуры.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников
Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип
Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский