Президент Польши по-белорусски поддержал политзаключенных 1 27.11.2021, 18:37

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Анджей Дуда солидарен со всеми жертвами лукашенковской диктатуры.

Президент Польши Анджей Дуда высказался в поддержку белорусских политических заключенных на белорусском языке:

- Около 900 граждан Беларуси находится в лукашенковских тюрьмах только за то, что хотели, чтобы их страна была свободной и демократичной. Польша хочет точно такой же Беларуси, как и они. Выражаю свою солидарность со всеми жертвами лукашенковской диктатуры.

Каля 900 грамадзянаў Беларусі знаходзяцца ў лукашэнкаўскіх турмах толькі за тое, што хацелі, каб іхная краіна была свабоднай і дэмакратычнай. Польшча хоча дакладна такой Беларусі, як яны. Выказваю сваю салідарнасць з усімі ахфярамі лукашэнкаўскай дыктатуры. #StandWithBelarus — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) November 27, 2021

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