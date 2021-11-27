В Британии бушует мощный шторм с дождями и снегопадами 1 27.11.2021, 18:51

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На Великобританию обрушился шторм «Арвен».

Шторм "Арвен" обрушился на Великобританию, принеся сильный ветер, дождь и снег. Из-за разгула стихии уже погибли два человека. Об этом пишет Sky News, сообщает "Европейская правда".

В Северной Ирландии в городе Антрим погиб директор школы, на машину которого упало дерево. Еще один мужчина погиб в результате падения на него дерева в английском городе Камбрия.

Основной удар стихии пришелся на Шотландию, где более 100 000 человек остались без света. Также перебои с электричеством в Англии и Северной Ирландии.

В некоторых районах порывы ветра достигли скорости 157 км в час, и около 120 грузовиков застряли в снегу на трассе на севере Англии. В Шотландии также возникли перебои с железнодорожным сообщением.

Метеорологическое бюро заявило, что ночные порывы ветра затронули "широкую полосу Соединенного Королевства": здания были повреждены, а деревья повалены ветром.

Арвен - первый названный шторм сезона 2021/2022, который начался в сентябре. Ожидается, что к воскресенью он перейдет через Северное море в Европу.

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