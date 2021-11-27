Вопрос приоритетов в Беларуси 2 27.11.2021, 19:27

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Скоро медиков пересадят на гужевой транспорт?

Белорусский «профсоюз» работников здравоохранения выделил спонсорскую помощь на укрепление технической базы Копыльской Центральной районной больницы. Имеется ввиду покупка скутера - «компактного и мобильного транспортного средства» для фельдшера Комсомольского ФАПа в Копыльском районе, пишет телеграм-канал «БОР».

Со временем медиков можно будет пересадить на экологичный транспорт – гужевой. Ведь на санях проще добираться по сельскому бездорожью.

Трудно представить как бедный фельдшер на этом скутере будет транспортировать пенсионерку с гипертонией или работника фермы с переломом ноги. Нормальные кареты скорой помощи выдавать не собираются. Они же нужнее для губошлёпиков и омонышей.

А на втором фото свежий подарок военному комиссариату Брестской области – с оркестром, и далеко не скутер. Новый автомобиль Geely Atlas для перевозки военкомовской тушки. Вот что нужнее для процветания Беларуси.

Похоже, мы все ближе к сказочным мирам, где все важные решения принимает распределительная шляпа, правда, в нашем случае это ментовская шапка-ушанка.

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