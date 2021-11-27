Президента Чехии выписали из больницы, куда он попал с коронавирусом 27.11.2021, 19:36

Земан планирует назначить нового премьера.

Президента Чехии Милоша Земана выписали из Центрального военного госпиталя в Праге, куда он был доставлен в четверг вечером, 25 ноября, из-за положительного теста на коронавирус. Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на Ceske Noviny.

Земан пролежал в больнице без симптомов болезни две ночи.

Отмечается, что из госпиталя президент Чехии отправится в Ланский замок, где в воскресенье он планирует назначить Петра Фиалу новым премьер-министром.

Днем 25 ноября 77-летний президент Чехии Милош Земан был выписан из больницы, куда его госпитализировали более месяца назад. Через несколько часов Земана снова госпитализировали из-за положительного теста на коронавирус.

10 октября президента Чехии Милоша Земана доставили в больницу вскоре после беседы с премьер-министром страны Андреем Бабишем, партия которого накануне проиграла парламентские выборы. 77-летний Земан попал в отделение интенсивной терапии.

18 октября глава верхней палаты парламента Чехии Милош Вистрчил заявил, что Земан по состоянию здоровья не способен исполнять обязанности президента. На следующий день комитет Сената по конституции и парламентским процедурам согласился с необходимостью лишить полномочий президента Земана.

Врачи заявили, что у президента есть цирроз печени, который полностью вылечить нельзя.

Также Земан страдает нейропатией нижних конечностей, из-за чего в этом году начал передвигаться в инвалидной коляске. Он говорил, что стал хуже слышать и жаловался на низкое артериальное давление. Земан долгое время лечился от диабета. В прошлом году президент Чехии носил ортез после того, как упал и сломал руку.

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