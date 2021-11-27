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Как польские солдаты патрулируют местность в районе границы

  • 27.11.2021, 19:46
Как польские солдаты патрулируют местность в районе границы

Войска территориальной обороны Польши опубликовали видео.

Режим Лукашенко продолжает провокации на белорусско-польской границе.

Войска территориальной обороны Польши показали, как солдаты патрулируют местность вдоль польско-белорусской границы.

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