Как польские солдаты патрулируют местность в районе границы
- 27.11.2021, 19:46
Войска территориальной обороны Польши опубликовали видео.
Режим Лукашенко продолжает провокации на белорусско-польской границе.
Войска территориальной обороны Польши показали, как солдаты патрулируют местность вдоль польско-белорусской границы.
Każdego dnia nasi żołnierze patrolują miejscowości wzdłuż wschodniej granicy Polski.#Terytorialsi #SilneWsparcie #PolandHoldtheLine #Poland #Belarus #BorderCrisis pic.twitter.com/VaXGMAGRRZ— Terytorialsi - Zawsze gotowi, zawsze blisko! (@terytorialsi) November 27, 2021