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Пенсионерке пришел транспортный налог за машину, которая продана 20 лет назад

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  • 27.11.2021, 21:55
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Пенсионерке пришел транспортный налог за машину, которая продана 20 лет назад
Иллюстрационное фото

Авто было пригнано из-за границы еще в начале нулевых.

Валентине Михайловне 80 лет. Недавно она получила письмо из налоговой на уплату авансового платежа за транспортный налог. Сумма - 29 рублей. Автомобиль - Volkswagen Passat. Но дело в том, что в семье этой машины давно нет.

В редакцию АвтоГродно обратился Сергей, внук Валентины Михайловны.

- Несколько дней наша бабушка вспоминала, что это может быть за машина, а потом сообщила, что это, наверное, тот автомобиль, который дедушка пригонял из-за границы в начале нулевых годов и хотел оставить для себя. Она говорит, что тогда они лишь успели получить номерные знаки на эту машину, а потом дедушка решил машину продать - покупатель нашелся достаточно быстро. Вероятно, в момент продажи ее не переоформили в ГАИ, а теперь выяснилось, что она до сих пор числится на нашей бабушке, - рассказывает Сергей.

Журналисты уточнили в Госавтоинспекции, что делать:

- Когда у человека нет никаких документов и номерных знаков, необходимо явиться в Госавтоинспекцию, написать объяснение и заявление на утилизацию. Наши сотрудники проверяют, есть ли в базах упоминание об этом автомобиле за последние три года. А именно: были ли "письма счастья" с камер скорости или другие штрафы по линии ГАИ, страховался ли автомобиль. Если упоминаний за 3 года нет, то выносится административное решение о снятии автотранспорта с учета как утилизированного. Решение отправляется по почте, - рассказал Андрей Цыдик, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

- Можно ли бабушке лично не приезжать в ГАИ для этой процедуры?

- В таком случае через нотариуса нужно оформить доверенность на третье лицо, которому явиться нужно в обязательном порядке.

К слову, "писем-счастья" за эту машину семья никогда не получала. Это хороший знак. Также отметим, что проверить информацию о наличии обязательного страхования можно на сайте "Белорусского бюро по транспортному страхованию". Журналисты проверили за Валентину Михайловну - ее VW Passat действующей страховки не имеет. И это вторая хорошая новость:

Плохая новость заключается в том, транспортный налог Валентине Михайловне за 2021 год платить придется - сейчас аванс в размере 29 рублей, а до 15 ноября 2022 нужно будет уплатить оставшуюся сумму налога за 2021 год.

Эти деньги ей никто не вернет, потому что снять в утилизацию VW Passat нужно было до 1 июля 2021.

И даже скидок у Валентины Михайловны нет. Да, пенсионерам скидка предусмотрена, но второе важное условие для получения скидки - это действительное водительское удостоверение соответствующей категории. А у нашей 80-летней бабушки водительских прав никогда не было.

Почему нужно спешить снимать с учета несуществующий авто?

Пенсионерке нужно поспешить снять машину на утилизацию в 2021, чтобы:

- не платить за нее "транспортный налог 2022 года",

- снизить размер "транспортного налога 2021 года" и не платить его за декабрь, если получится снять машину с учета в ноябре.

Ранее в налоговой поясняли, что в отношении транспортных средств, снятых с учета 1 июля 2021 года и позже, исчисление транспортного налога будет прекращаться с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором транспортное средство было снято с учета (пункт 5 статьи 307-7 НК).

Таким образом, если Валентина Михайловна снимет автомобиль с учета в ноябре 2021 года, то в 2022 году ей не будет доначисляться налог за декабрь 2021.

Сколько нужно будет заплатить?

Женщина помнит, что "это была большая и длинная машина". Вероятно, универсал. По каталогам известно, что разрешенная максимальная масса такой модификации превышает 1 750 кг (но не дотягивает до 2 000 кг), а значит полный налог за автомобиль составит 102 рубля. Если снять машину с учета до декабря, экономия составит 102 / 12 = 8,5 рублей.

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