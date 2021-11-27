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В очередях на выезд из Беларуси стоит уже почти 4 тысячи грузовиков

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  • 27.11.2021, 20:15
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В очередях на выезд из Беларуси стоит уже почти 4 тысячи грузовиков

Провокации Таракана на границе привели к транспортному коллапсу.

Заметно ухудшается ситуация с очередями из грузовиков на выезд из Беларуси в сторону Евросоюза. Если в начале недели в очередях стояло почти 3 000 грузовиков, то сегодня - уже около 4 000! Антирекорд достается ПП "Бенякони", что между Лидой и Вильнюсом, здесь на выезд стоит более 670 фур, пишет сайт autogrodno.by .

Польское направление:

ПП "Берестовица" - более 450 грузовиков

ПП "Козловичи" - более 300 грузовиков

По информации польской стороны, время ожидания в очереди у въезда в ПП "Бобровники" увеличилось до 41 часа.

Литовское направление:

ПП "Привалка" - более 470 грузовиков

ПП "Бенякони" - более 670 грузовиков

ПП "Каменный Лог" - более 560 грузовиков

ПП "Котловка" - более 320 грузовиков

ПП "Видзы" - более 250 грузовиков

Латвийское направление:

ПП "Урбаны" - более 340 грузовиков

ПП "Григоровщина" - более 390 грузовиков

Таким образом, на выезд из РБ в направлении ЕС собралось более 3 750 грузовиков

Оценка потерь перевозчиков, выполненная российскими экспертами, – €500 в сутки. Сейчас у перевозчиков срываются многие заказы, кто-то вынужден платить штрафы. Например, если машина идет из Германии в Россию, то у нее запланирована и обратная загрузка (из Москвы в Берлин). И если перевозчик задерживается, то его могут оштрафовать, у него могут заказ забрать. Когда сбивается цепочка поставки, одни проблемы наслаиваются на другие.

По словам эксперта, для рынка это означает угрозу дефицита транспорта и повышения ставок.

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