закрыть
27 ноября 2021, суббота, 23:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Это не Сирия, Ирак или Афганистан, это центр белорусского города с населением более 200 тысяч»

9
  • 27.11.2021, 21:57
  • 24,826
«Это не Сирия, Ирак или Афганистан, это центр белорусского города с населением более 200 тысяч»

Некоторые районы Бобруйска выглядят, как после бомбежки.

Подписчик телеграм-канала Бобруйск Online прислал эмоциональное письмо. Он прикрепил видео на котором видно состояния дворовой территории по улице 50 лет ВЛКСМ, где находятся школа, детская поликлиника и детский садик.

«Это не Сирия, Ирак или Афганистан, это центр города с населением более 200 000 в «стране для жизни», это не дорога в хлев или сарай. Это дорога около детской поликлиники и дорога к детскому саду и школе №20. Все для людей.

Обращение к людям, которые считают, что они тут власть, пока вы все за мигрантов переживаете, может что-то для людей сделаете?!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников
Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип
Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский