«Это не Сирия, Ирак или Афганистан, это центр белорусского города с населением более 200 тысяч» 9 27.11.2021, 21:57

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Некоторые районы Бобруйска выглядят, как после бомбежки.

Подписчик телеграм-канала Бобруйск Online прислал эмоциональное письмо. Он прикрепил видео на котором видно состояния дворовой территории по улице 50 лет ВЛКСМ, где находятся школа, детская поликлиника и детский садик.

«Это не Сирия, Ирак или Афганистан, это центр города с населением более 200 000 в «стране для жизни», это не дорога в хлев или сарай. Это дорога около детской поликлиники и дорога к детскому саду и школе №20. Все для людей.

Обращение к людям, которые считают, что они тут власть, пока вы все за мигрантов переживаете, может что-то для людей сделаете?!»

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