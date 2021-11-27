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Глава службы охраны границы Литвы: Мы готовы к любым сценариям событий на границе

  • 27.11.2021, 20:31
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Глава службы охраны границы Литвы: Мы готовы к любым сценариям событий на границе

Литовским пограничникам помогают армия и полиция.

Литва не исключает вероятность попыток вооруженного вторжения в страну нелегальных мигрантов из Африки и Азии с территории Беларуси и готова к их отражению. Об этом сообщил в субботу газете Lietuvos rytas начальник Службы охраны государственной границы при МВД страны генерал Рустамас Любаевас, пишет nashaniva.com.

«Мы готовы к любым сценариям развития событий на границе, в том числе к попыткам проникновения на нашу территорию с использованием оружия. Пограничникам помогают армия и полиция, к охране границы привлечено большое количество сил», - сказал он.

Генерал отмечает, что когда литовская сторона фиксирует приближение к границе мигрантов, то нередко замечает присутствие рядом с ними представителей белорусских силовых структур.

«Опасность конфликта [между литовскими и белорусскими пограничниками] остается, но до сих пор не было случая, чтобы белорусы направили оружие в сторону наших патрулей, - отметил Любаевас.

- Наших сотрудников мы инструктируем по вопросам безопасности и реагирования на возможные провокации».

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