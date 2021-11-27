Сколько стоят главные атрибуты новогоднего стола в магазинах за месяц до праздника? 2 27.11.2021, 20:59

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До Нового года - 35 дней.

Мандарины, шампанское и красная икра. Без них не обходится практически ни один новогодний стол. «Кур'ер» посмотрел, сколько стоят эти продукты и алкогольный напиток за более чем месяц до Нового года.

Для обзора журналисты взяли магазины, которые расположены в центре города. Цены приведены на четверг, 25 ноября.

Мандарины

Выбор мандаринов скудный. Внешне они выглядят так, что вряд ли украсят праздничный стол. Но, возможно, они вкусные. 1 кг стоит от 2,7 до 3,29 рубля. А на рынке за этот фрукт просят 5 рублей за кг.

Красная икра

Лососевая икра продаётся разной расфасовки и с большой разбежкой цен. Самой дорогой оказалась икра за 287,18 рубля за 1 кг (31,59 рубля за стеклянную баночку). Самой дешёвой — 136,74 рубля за 1 кг, но по акции (12,99 рубля за баночку).

Шампанское

Бутылка полусладкого шампанского (одного производителя) стоит в разных магазинах от 6,19 до 7,95 рубля.

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