Мэр Риги: Я всегда был в восторге от смелости белорусов 2 27.11.2021, 21:13

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«Бело-красно-белый - флаг, которому я верю».

Мэр Риги Мартиньш Стакис рассказал, почему он вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем во время ЧМ по хоккею в Риге заменили красно-зеленый лукашенковский флаг на бело-красно-белый с «Погоней». Об этом пишет «Трибуна».

– Мой прапрадедушка был офицером латвийской армии – гордость нации. Это были те люди, который боролись за нашу независимость. И что случилось потом? Два диктатора договорились – и началась оккупация. Что случилось с моим прадедушкой? Его просто убили. Его и многих офицеров Латвии отправили в Сибирь – и многие там и остались.

И если мы смотрим в учебники истории, что было с этими диктаторами, то там тоже было много таких людей, которые говорили, что с ними лучше дружить, что с ними не надо портить отношения, надо с ними найти общее, торговать. И чем это закончилось? Мы все знаем. Вторая Мировая война.

И вот я думаю, что это все-таки отвечает на этот вопрос... Если мы видим, что диктатор делает то, что неприемлемо свободному миру, мы не можем молчать. И я много задавал себе этот вопрос, что мне надо было делать. Конечно, я бы просто мог бы написать в твиттер, что это неприемлемо, что кто-то крадет наши самолеты с нашими гражданами, что мы осуждаем это. Но я знаю, что это ничего не дало бы. Это, наверное, даже никто бы не заметил. И мог бы я б себе это спросить? Я не знаю. Поэтому я не сожалел об этом поступке.

Многие в Латвии меня спрашивают: «Почему вы сняли флаг?». Я говорю: «Я поднял флаг. Я не снял. Я поднял флаг свободной Беларуси. Это флаг, которому я верю».

Конечно, приятно, когда тебя называют смелым. Потому что я считаю, что смелость – эта самая главная черта характера человека. Выше всех я считаю. Я всегда был в восторге от смелости белорусов. И если те герои, которых били дубинками, меня никто никогда не бил дубинками, меня называют героем... Для меня это, конечно, что-то... – сказал Стакис.

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