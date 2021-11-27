Во сколько белорусам обходится лечение от коронавируса? 2 27.11.2021, 21:36

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Истории белорусов, которые недавно переболели или продолжают болеть COVID-19.

Белорусы, которые недавно переболели или продолжают болеть COVID-19, рассказали «Вечернему Бобруйску», какую брешь в их личном бюджете образует такое лечение.

25-летняя Ольга Новичкова вместе с младшей 6-месячной дочкой лежат в больнице в Могилеве уже во второй раз за последний месяц. Вначале – с коронавирусом, который проявился у ребенка температурой 38 и сильным кашлем. Теперь лечат последствия этого. Сама же Ольга перенесла «ковид» в легкой форме.

– Около восьми дней была температура 37,5, обоняние пропало, уши закладывало, ячмень на глазу «вырос», – описывает она свои симптомы. – Первые дни очень сильно ломало тело, вместе с температурой поднималось и давление.

Заболел и папа: муж Ольги, хотя и переносит заболевание в легкой форме, но тоже лишился обоняния и первую неделю боролся с температурой 38.

Старшей дочери ПЦР-тест не делали, но Ольга считает, что и она перенесла болезнь, только бессимптомно.

Итого: минус 300 руб.

Несмотря на относительно легкое течение заболевания, бесплатные ПЦР-тесты и рентгеновские снимки (последние маме и дочери сделали в больнице) семья потратила на лечение порядка 300 рублей. Деньги ушли на антибиотики, противовирусные порошки, аспирин и БАДы.

***

У 33-летней Людмилы вначале заболел ребенок, а через два дня, 5 октября, поднялась температура, начался кашель и у нее. 8 октября те же симптомы уже были и у мамы Людмилы, живут они все вместе. Но если у дочери с внучкой температура не поднялась выше 37,5, то у бабушки взлетела до 38,6. У всех троих была сильная слабость и ломота в теле.

Вся семья официально была на карантине, а больничный Людмиле закрыли спустя 16 дней после начала заболевания.

– На следующий день я вышла на работу, но переоценила свои возможности. Было очень тяжело ходить, сильная слабость, уже к середине дня очень болела голова, не могла сосредоточиться и чувствовала себя немного заторможенной, – описывает свое состояние Людмила.

Только недели через три после закрытия больничного, по словам женщины, она почувствовала себя лучше.

Итого: минус 350 руб.

Такова стоимость трех упаковок антибиотика, противоаллергенных и отхаркивающих средств, витаминов Д3, С, цинка, порошков для полоскания горла, рассасывающих таблеток, препаратов для разжижения крови... И сегодня в семье принимают «кучу витаминов, а также лекарства для поддержания сердца».

***

37-летняя Людмила Нагибова, по ее словам, заразилась от дочери. Сначала у той поднялась температура до 37,4, начался насморк, пропало обоняние и появилась слабость. К счастью, у девочки заболевание прошло в легкой форме. А потом 24 октября «заштормило» и Людмилу.

– Первые пять дней у меня была высокая температура и сильная ломота в теле. Такое впечатление, что меня каждый день избивали. Потом пропало и обоняние.

Спустя 14 дней лихорадки у Людмилы, по ее словам, обострились все хронические заболевания: гайморит, отит, герпес, экзема на ладонях.

– Покупала только то, что советовала врач, – говорит Людмила о лечении. – Помимо обязательного набора, врач мне также прописал уколы «Артоксан». За шесть ампул заплатила больше 55 рублей. Но думаю, что еще продолжу «делать план» аптеке, так как все равно еще не чувствую себя хорошо.

Итого: минус 200 руб.

На двоих с дочерью Людмила потратила на лекарства около 200 рублей: противовирусные, жаропонижающие, обезболивающие, антибиотики, витамины С, Д и В, ушные капли и уколы.

***

27-летняя Анна Шестакович заболела в самом конце лета. За ней, через три дня, слег с температурой муж. В семье подозревают, что переболел и ребенок, но у него тестов не брали.

У всех была высокая температура (самая низкая – 38,7 – у Анны), ломота в теле, рвота, потеря вкуса и обоняния, а у молодой женщины появилась еще и тахикардия.

Супругам бесплатно делали ПЦР-тесты, Анне – и флюорографию.

Итого: минус 450 руб.

Анна говорит, что из лекарств покупали только то, что советовал лечащий врач и нутрициолог (специалист по нормализации питания – прим. ред.) Последний посоветовал БАДы, а еще покупали антибиотики, препараты для отхаркивания мокроты, успокоительное, витамины и цинк.

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