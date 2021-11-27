Журналист BBC, который брал интервью у Лукашенко, сыграл «Купалинку» 6 27.11.2021, 22:09

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Видеофакт.

На прошлой неделе Лукашенко дал интервью ВВС, после просмотра которого белорусы в комментариях под видео отметили профессионализм и острые вопросы британского журналистам Стива Розенберга, передает «Радыё Свабода».

Теперь стало известно, что Розенберг сыграл на фортепиано белорусскую песню «Купалинка». Видеозапись он выложил у себя на странице в Twitter.

Стив Розенберг родился в 1968 году в британском городе Эпинг, но его прадед был со Шклова. 18 июля 1894 года в 24 года он через балтийский порт перебрался в Англию.

Будущий журналист заинтересовался родиной прадеда в 13 лет, а в Шклове он побывал в 1990 году.

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