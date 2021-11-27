Жизнь человека не имеет цены 27.11.2021, 22:58

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Все больше стран на постсоветском пространстве просыпается.

Все больше стран постсоветского пространства начинают требовать соблюдения законов.

Даже там, где и предположить было сложно, что будут волнения и недовольство властями, уже сегодня люди массово протестуют, требуя услышать их. Так в Таджикистане уже третий день бушуют протесты после убийства местного жителя, пишет телеграм-канал «БОР».

Люди требуют рассмотреть дело по факту смерти Гулбиддина Заёбекова, к которому пришли местные силовики и увезли в неизвестном направлении. Сам задержанный сопротивления не оказывал, вел себя адекватно. Спустя время родственникам вернули тело парня с огнестрельными ранениями.

Сознание людей просыпается. День ото дня появляется все больше думающих и свободных людей во всем мире. Их перестают пугать даже самые свирепые режимы, действующие на их земле. Люди устали от постоянного помыкательства, обмана и подлога. Хватит с нас произвола. Прекратим убийства и посадки наших сограждан.

Спасём нашу землю от угнетателей.

Бастуй, Беларусь!

Просыпайся, мир.

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