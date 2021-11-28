Умер певец и композитор Александр Градский 10 28.11.2021, 8:34

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В 1965 году он создал одну из первых советских рок-групп «Славяне».

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет, сообщают «Известия». Информацию подтверждает РЕН ТВ.

26 ноября газета писала, что его экстренно госпитализировали в одну из московских больниц с подозрением на инсульт. По данным издания, артист жаловался на плохое самочувствие, когда находился у себя дома. РЕН ТВ со ссылкой на источник передавал, что композитор находился в реанимации в тяжелом состоянии.

«Московский комсомолец» сообщал, что состояние здоровья артиста ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса.

Градский родился 3 ноября 1949 года в Челябинской области. В 1969 году он поступил на факультет академического пения в Российскую академию музыки им. Гнесиных. Во время учебы Градский начал выступать сольно.

В 1965 году он создал одну из первых советских рок-групп «Славяне», год спустя — «Скоморохи». Автор советской рок-оперы «Стадион» (1973) музыки к рок-балету «Человек» (1985).

Дискография Градского насчитывает десятки альбомов. Среди его музыкальных дисков — «Русские песни» (1980), «Размышления шута» (1987), «Утопия А.Г.» (1987), «Ностальгия» (1988), «Монте-Кристо» (1989), «Экспедиция» (1990) и другие.

Градский также был автором музыки ко многим фильмам, таким как «Романс о влюбленных» (1974), «Следствие ведут ЗнаТоКи» (1985), «Узник замка Иф» (1988), «В августе 44-го» (2000), и другим.

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