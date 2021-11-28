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Очереди на границе увеличиваются: выезда из Беларуси в ЕС ждет четыре тысячи фур

  • 28.11.2021, 8:44
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Очереди на границе увеличиваются: выезда из Беларуси в ЕС ждет четыре тысячи фур

Транспортный коллапс случился практически во всех пунктах пропуска.

Четыре тысячи грузовиков стоят в очередях на выезд из Беларуси. Об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета.

По состоянию на 22.00 27 ноября, в пункте пропуска «Каменный Лог» в очереди стоят более 560 грузовиков, «Привалка» — 500, «Котловка» — 340, «Бенякони» — 680, «Видзы» — более 270.

Также большие очереди и на выезде в Латвию: в пункте пропуска «Григоровщина» ждут более 440 грузовиков, «Урбаны» — более 340 фур.

На белорусско-польской границе в «Берестовице» стоят более 470 грузовых автомобилей, «Козловичах» — 400.

Напомним, что в ответ на провокации режима Лукашенко на границе Польша закрыла пункта пропуска «Кузница».

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