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С 4-метровыми потолками и «кривыми» комнатами: какие квартиры продают в старинных домах Минска

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  • 28.11.2021, 9:09
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С 4-метровыми потолками и «кривыми» комнатами: какие квартиры продают в старинных домах Минска

Фасады этих домов знакомы многим, но мало кто видел, что находится внутри.

Четырехметровые потолки, кирпичные стены по 70 сантиметров и огромные окна. В отличие от типовых многоэтажек и хрущевок, в Минске сохранились действительно эксклюзивные объекты. Фасады этих домов знакомы многим, но мало кто видел, что находится внутри.

Журналисты onliner.by заглянули в старинные минские дома, в которых сегодня продаются квартиры.

Знаменитый дом «Цветы» и квартира за $85 тыс. по курсу

Кирпичная двухэтажка — дом №28 на Киселева — знакома многим: центр города, броский фасад, заметная вывеска «Цветы». Построено здание еще в 40-х годах прошлого века, поэтому квартиры здесь отличаются от того, что мы привыкли видеть. В помещениях 4-метровые потолки, узкие кухни и большие окна. Прямо сейчас такая однушка выставлена на продажу. Площадь квартиры — 45 «квадратов», 11 из которых занимает кухня. За счет двух окон в спальне планировку можно переиграть. Плюс — высокие потолки позволяют надстроить в помещении дополнительный уровень. Сегодня квартира выглядит так:

Двухуровневая квартира в центре за $108 тыс. по курсу

В «белой» части этого же дома продается еще одна квартира. Собственники двушки уже даже надстроили здесь дополнительный уровень. Площадь квартиры — 64,2 квадратного метра. Ремонт достаточно простой, но потенциал хороший. Цена квартиры — $108 тыс.

Двушка в кирпичном доме 1917 года

Дом №13 на улице Освобождения построен и вовсе в 1917 году. Здание двухэтажное, из красного кирпича. Здесь также продается двухкомнатная квартира с высокими потолками. К сожалению, фотографий объекта в рекламе нет. Но, судя по планировке, комнаты слегка неправильной формы. Еще одна особенность квартиры: чтобы попасть в ванную, необходимо пройти санузел. Цена двушки — $110 тыс.

Трешка с камином и окном в ванной

Красный трехэтажный дом напротив стадиона «Динамо» возвели в 1927 году. Объект входит в список историко-культурных ценностей Минска. В 2012-м в нем прошел капремонт: в здании установили деревянные шумопоглощающие стеклопакеты, обновили фасады, газовый котел, проводку и приборы учета. Сейчас в малоэтажке продается трехкомнатная квартира. Из интересного — декоративный камин и окно в ванной. Цена объекта — $140,9 тыс.

Однушка на Интернациональной

Замыкает подборку однокомнатная квартира в доме №13 на улице Интернациональной. Это здание также внесено в список памятников архитектуры Беларуси. Построили дом в 1917 году, а на фасаде даже сохранилась историческая лепнина и барельефы. Сейчас здесь можно купить однушку на последнем, четвертом этаже. Площадь квартиры — 47,8 квадратного метра. Комната — 30 «квадратов», кухня — 7,5 кв. м, есть совмещенный санузел и просторный коридор. В помещении высокие потолки. Продается объект за $85 тыс.

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