закрыть
28 ноября 2021, воскресенье, 11:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские военные заявили о готовности к эскалации со стороны РФ

2
  • 28.11.2021, 9:11
  • 2,964
Украинские военные заявили о готовности к эскалации со стороны РФ

ВСУ получили большую партию американских боеприпасов и ракет.

Россия сконцентрировала более 90 тысяч военнослужащих в приграничных районах. Украинские военные готовы и способны отразить любую атаку.

Об этом сообщает Reuters.

Глава российской службы внешней разведки заявил, что предположение о вторжении якобы является «акцией Госдепа США».

«Если произойдет атака, у нас есть средства для защиты от нее. Мы хорошо подготовлены. Мы готовимся, все лучше с каждым днем, рассматриваем разные варианты. Мы можем отбить атаку без особых проблем, и мы ее не боимся", - заявил украинский военный Александр.

Украина получила большую партию американских боеприпасов и ракет.

«Это плохая идея – бояться, когда кто-то приходит к вам в дом, а вы прячетесь в своем подвале. Это не сработает. Надо вставать и идти в бой. Мы боремся с тем, чтобы не разрешить им прийти», — сказал один из солдат.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников
Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип
Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский