Украинские военные заявили о готовности к эскалации со стороны РФ 2 28.11.2021, 9:11

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ВСУ получили большую партию американских боеприпасов и ракет.

Россия сконцентрировала более 90 тысяч военнослужащих в приграничных районах. Украинские военные готовы и способны отразить любую атаку.

Об этом сообщает Reuters.

Глава российской службы внешней разведки заявил, что предположение о вторжении якобы является «акцией Госдепа США».

«Если произойдет атака, у нас есть средства для защиты от нее. Мы хорошо подготовлены. Мы готовимся, все лучше с каждым днем, рассматриваем разные варианты. Мы можем отбить атаку без особых проблем, и мы ее не боимся", - заявил украинский военный Александр.

Украина получила большую партию американских боеприпасов и ракет.

«Это плохая идея – бояться, когда кто-то приходит к вам в дом, а вы прячетесь в своем подвале. Это не сработает. Надо вставать и идти в бой. Мы боремся с тем, чтобы не разрешить им прийти», — сказал один из солдат.

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