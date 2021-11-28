Кто есть кто в окружении Путина

Кто есть кто в окружении Путина1
- Телеграм-канал «Серпом По»
- 28.11.2021, 9:35
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Легенда об «умеренных».
Пресса комментирует сообщение Bloomberg о том, что на Путина все больше влияют адепты жесткого курса внешней политики и не понимает, кто эти «ястребы». Якобы, он отгородился от сторонников диалога с Америкой и Европой в своем окружении.
Путин сам принимает все решения в области внешней политики и его курс ясен, начиная, по крайней мере, со времен Мюнхенской речи в 2007 году. «Влияний» здесь быть не может. Это режим личных решений и поддакивающих подчиненных.
Но кто такие эти умеренные? И когда они вообще в окружении Путина были?
С «ястребами» все, как раз понятно. Они выступают публично (Лавров, Патрушев, Нарышкин, Шойгу) – их риторика не вызывает сомнений, кто это такие.
Но кто, скажите, из мифических «умеренных» из «окружения Путина» выступал за последние 15 лет против его внешней политики? Кто ему открыто оппонировал с умеренных позиций? Хотя бы осторожно. Таких людей нет.
Их и быть там не может. Там только соратники. Или соучастники. Кому как нравится их называть.
Телеграм-канал «Серпом По»