Кто есть кто в окружении Путина 1 Телеграм-канал «Серпом По»

28.11.2021, 9:35

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Легенда об «умеренных».

Пресса комментирует сообщение Bloomberg о том, что на Путина все больше влияют адепты жесткого курса внешней политики и не понимает, кто эти «ястребы». Якобы, он отгородился от сторонников диалога с Америкой и Европой в своем окружении.

Путин сам принимает все решения в области внешней политики и его курс ясен, начиная, по крайней мере, со времен Мюнхенской речи в 2007 году. «Влияний» здесь быть не может. Это режим личных решений и поддакивающих подчиненных.

Но кто такие эти умеренные? И когда они вообще в окружении Путина были?

С «ястребами» все, как раз понятно. Они выступают публично (Лавров, Патрушев, Нарышкин, Шойгу) – их риторика не вызывает сомнений, кто это такие.

Но кто, скажите, из мифических «умеренных» из «окружения Путина» выступал за последние 15 лет против его внешней политики? Кто ему открыто оппонировал с умеренных позиций? Хотя бы осторожно. Таких людей нет.

Их и быть там не может. Там только соратники. Или соучастники. Кому как нравится их называть.

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