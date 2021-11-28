закрыть
28 ноября 2021, воскресенье, 11:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россия отправила в море все атомные субмарины с базы на Камчатке

9
  • 28.11.2021, 10:02
  • 8,628
Россия отправила в море все атомные субмарины с базы на Камчатке

Движение было зафиксировано на кадрах со спутника.

Российские атомные подводные лодки, базирующиеся в Вилючинске, экстренно отправлены в море.

Об этом пишет Guildhall со ссылкой на спутниковые снимки «MilitaryMaps».

На фоне роста напряженности в отношениях между Россией и США, стало известно о том, что командование Военно-морским флотом России отдало приказ о выходе в море российских атомных подводных лодок. Речь идет об АПЛ, которые были размещены на базе ВМФ России в Вилючинске. Причем, судя по всему, речь идет об экстренной отправке, так как все атомные субмарины вышли в море одновременно, – по данным СМИ, в течение нескольких дней база полностью опустела.

По некоторым данным, похожая ситуация наблюдается и на других военно-морских базах России, однако, в случае с Вилючинском, эти сведения подтверждаются спутниковыми данными.

«На фоне обострения отношений между Россией и НАТО, все боеготовые российские АПЛ Тихоокеанского флота ВМФ РФ покинули военно-морскую базу в Вилючинске на Камчатке. В качестве доказательства приводится спутниковый снимок базы российских подлодок, сделанный 23 ноября 2021 года с космического аппарата Sentinel-2 (семейство спутников дистанционного зондирования Земли Европейского космического агентства). Утверждается, что АПЛ проектов 955 «Борей», 955А «Борей-А» и 949А «Антей» начали оперативно покидать место своего постоянного базирования и выходить в море, теряясь на просторах Мирового океана с начала этого месяца. Поэтому, как думают на Западе, есть вероятность, что зафиксированная у причала одна АПЛ 949А «Антей» (по кодификации НАТО, – Oscar-II) также в ближайшее время отправится в море», — сообщает «MilitaryMaps».

На представленных спутниковых снимках действительно можно увидеть, что база в Вилючинске пуста, однако, какие-либо подробности и уточнения на этот счет со стороны командования ВМФ России отсутствуют.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников
Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип
Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский