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Пропагандисты в шоке от того, сколько обезумевший Лукашенко потратил на мигрантов

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  • 28.11.2021, 10:07
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Пропагандисты в шоке от того, сколько обезумевший Лукашенко потратил на мигрантов

О такой роскоши белорусы могут только мечтать.

Представители провластных СМИ выяснили, что мигранты, кроме горячего питания, также получают ежедневно сухпаек: три «Роллтона», два пакета натурального молока, две банки тушенки высшего сорта, две рыбные консервы, палка колбасы, буханка хлеба, по одной пачке печенья и вафель. Из фруктов – гранат.

О такой поддержке белорусы могут только мечтать. По грубым подсчетам, один сухпаек обходится примерно в 40 рублей. А если умножить это на хотя бы две тысячи мигрантов, которые там находятся, получаем практически 81 тысячу белорусских рублей в день. И это еще не считая горячего питания, пишет телеграм-канал БОР.

Что же… если прежде был период, когда ополоумевший Лукашенко тащил в дом все подряд, сейчас же он буквально выносит наши с вами деньги на помощь «туристам».

Подумайте об этом в следующий раз, когда вам урежут премию или заставят скинуться на помощь мигрантам. Позаботятся ли эти власти о вас также когда-либо?

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