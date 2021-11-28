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Украински военные отработали новую тактику применения «Байрактаров» и «Джавелинов»

  • 28.11.2021, 10:19
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Украински военные отработали новую тактику применения «Байрактаров» и «Джавелинов»

Как ВСУ готовятся дать отпор агрессору.

Вооруженные силы Украины провели на полигоне "Широкий Лан" инструкторско-методическое занятие, ведущая тема которого — отработка новой тактики применения беспилотных комплексов Bayraktar TB2 и противотанковых ракетных систем Javelin в боевых условиях, ночью и при плохой видимости, сообщает dsnews.ua.

Целью инструкторско-методических занятий является проработка единых взглядов на организацию и проведение мероприятий подготовки войск в 2022 учебном году с учетом иностранного опыта и опыта, полученного Вооруженными Силами Украины на востоке.

ПВО, воздушные и сухопутные войска учились совместно отбивать атаку со стороны России

На базе Одесской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг", с участием командиров зенитных ракетных бригад и полков Воздушных Сил, противовоздушной обороны Сухопутных войск ВС Украины проведено инструкторско-методическое обучение по ведению боевых действий зенитным ракетным дивизионом и прикрытие войск от воздушного противника.

Как отмечают в службе по связям с общественностью Воздушное командование "Юг", участники формировали единые взгляды по поводу порядка выполнения задач подразделениями в условиях применения противником средств воздушного нападения, средств радиоэлектронной борьбы, применения противником БПЛА.

Актуальность данной тематики обусловлена обострением обстановки вокруг Украины и готовностью воинских частей Воздушных Сил ВСУ к адекватному реагированию на возможную широкомасштабную агрессию РФ, сказано в сообщении.

Для проведения занятий было привлечено подразделение, которое в этом году выполняло задачи в составе Объединенных сил и осуществило практические пуски ракет на государственном испытательном полигоне "Ягорлык". Также совместно с подразделением Национальной гвардии на практике отработаны меры по противодействию враждебно настроенному местному населению и действиям диверсионно-разведывательных групп.

На учебных местах рассмотрен порядок работы подразделений в условиях применения крылатых ракет, выполнение задач зенитного ракетного прикрытия ночью, особенности осуществления марша, ознакомление с новейшими образцами РЭБ, поступающими в воинские части Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Протестирована термобарическая боевая часть к авиаракетам

ГАХК "Артем" в тесном сотрудничестве со специалистами ГосНИИХП, г. Шостка провела успешные испытания опытных образцов объемно-детонирующей боевой части с ударным ядром.

По данным разработчиков, конструкторского бюро специальной и авиационной техники компании "Артем", испытуемая боевая часть снабжена термобарической смесью с отрицательным кислородным балансом, которая при сгорании образует специфические поражающие факторы (термический — температура в зоне подрыва радиусом не менее 4-5 м, и резкий перепад давления — более 2 бар). При этом ударная волна является основным поражающим фактором.

Ударная волна при срабатывании термобарической боевой части двигается не прямолинейно, что обеспечивает эффективное поражение объектов, защищенных мешками с песком и бронежилетами. Кроме того, усиливается при отражении от стен и других поверхностей, при этом очень сложно обеспечить защиту от ударной волны и термического воздействия, которые распространяются на различные препятствия. У боевой части также высокая эффективность при поражении целей в закрытом пространстве.

Кроме основного термобарического заряда, боевая часть оснащена ударным ядром, что позволяет поражать легко бронированные цели (до 40 мм гомогенной брони), стены зданий и укрытия (в том числе кирпичные – до 500 мм и железобетонные – до 200 мм). Полученные результаты, сказано в сообщении, открывают широкие возможности применения данной боевой части в перспективных неуправляемых и управляемых (барражирующие боеприпасы, ударные БПЛА) средствах поражения.

Новые патрульные катера ВМС "Сумы" и "Фастов" спустили на воду

Украинские патрульные катера типа "Айленд", прибывшие на днях в Одессу из США, спустили на воду. Как сообщает "Думская", первым плавно спустили катер Р192 "Сумы". Спустя час буксир портфлота "Сфинкс" оттянул его в Практическую гавань, где расположена база флота "Юг". Позже на воду спустили второй патрульный катер — Р193 "Фастов".

Спуску катеров предшествовала длительная подготовка — монтажники открепили оба судна от транспортировочных ложементов, расположенных на верхней палубе сухогруза, но спускать их было решено днем: в ночное время такие сложные операции запрещены.

Ранее сообщалось, что на всех патрульных катерах типа "Island" планируется установить 30-мм американские дистанционно управляемые артиллерийские системы MSI Seahawk DS A2 30mm Mk44S Bushmaster, оптико-электронные системы управления оружием и другие корабельные системы.

Отмечается, что уже в скором времени на катерах "Фастов" и "Сумы" будет поднят военно-морской флаг Украины и под командованием украинских экипажей они начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей.

Морская авиация получила два вертолета Ми-8 МСБ-В

Морская авиация Военно-морских сил ВСУ получила еще два модернизированных вертолета Ми-8МСБ-В. Об этом сообщает "Милитарный". Эти вертолеты присоединятся к аналогичным воздушным судам, которые были переданы части в 2019 году.

В модернизированных Ми-8МСБ-В усилена защита от ракет с инфракрасными головками самонаведения и стрелкового оружия, усовершенствовано радионавигационное оборудование и улучшена возможность выполнения десантных и поисково-спасательных операций. В рамках обновления машины установлены два комплекта спутниковой навигационной системы, радиолокационный ответчик, аварийный радиомаяк и твердотельный аварийно-эксплуатационный регистратор полетной информации с возможностью записи переговоров членов экипажа.

Это оборудование позволяет выполнять полеты на международных воздушных линиях в соответствии с требованиями ИСАО.

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