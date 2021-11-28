«В этой конторе очень не любят, когда их называют мошенниками» 28.11.2021, 10:34

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Минчанин поработал лжегазовщиком и поделился впечатлениями.

Времена, когда родители учили нас, как надо поступать, давно минули. Сейчас такая обстановка, что именно дети должны выдать старшему поколению инструкцию по выживанию. А именно: непонятные посылки не принимать, с банковскими работниками (оперативниками) по Viber не разговаривать, лекарства по телефону не покупать и самое главное — на порог никого не пускать. Причем необходимо эту инструкцию не просто составить, но и периодически «экзаменовать» родителей и бабушек, чтобы фраза «нет, мне ничего не надо» отскакивала от зубов. Иначе из пенсионерских (и не только) кошельков утекут немалые суммы.

О том, как устроен бизнес по продаже очень дорогих датчиков загазованности, Onlíner рассказал «новобранец»-минчанин, проработавший в одной из контор около двух недель.

Из разнорабочего — в «ходоки»

Встреча минчанина с логовом лжегазовщиков произошла банально: парень искал работу и откликнулся на вакансию разнорабочего. Обещали 800 рублей в месяц. Во время телефонного разговора выяснить подробности, касающиеся условий труда, не удалось: девушка только и щебетала о карьерных возможностях, дружном коллективе и полагающихся «плюшках» (компенсация стоимости бензина или проезда на общественном транспорте). Казалось, больше можно будет узнать на собеседовании. Молодой человек отправился в офис на улице Мележа.

— Честно говоря, как такового собеседования и не было: меня спросили только, где я работал до этого и готов ли работать сейчас. Все. Весь разговор даже пяти минут не занял: вы приняты, приходите в понедельник к 8 утра.

Из рассказов «ходоков», успевших застать разные периоды и «ветви» бизнеса, мы знаем, что несколько дней всегда отводилось на обучение новичков. Но не в нашем случае: тратить время на курс молодого бойца в «газовой» конторе не стали и практически сразу отправили «новобранца» в поля, прикрепив к уже опытной девушке-продавцу. Три первых дня минчанину не надо было лично заключать сделки: только смотреть и учиться.

— Обычно день начинался с того, что мы приходили к 8 утра в офис и на протяжении часа, а то и двух мотивировали друг друга, а также разыгрывали сценки: один становился продавцом, а другой — вредным, сомневающимся покупателем. Все возражения надо было грамотно отработать.

Вообще, у них все четко продумано с психологической точки зрения: разговор разбит на этапы, и на каждый тип потенциального клиента есть своя уловка: кто-то купит, потому что пожадничает (может потерять скидку), кто-то — чтобы не быть хуже соседей.

За нас было придумано уже все — и момент, когда надо поздороваться, и шаги для продуктивного разговора. Конечно же, приветствовалась импровизация.

Также по утрам директор (парень лет 25) озвучивал план на день: например, если хотим получить дополнительный бонус в размере 50 рублей на человека, нужно установить 12 датчиков (всем «ходокам» вместе). Еще практиковались «забивы». Это когда сотрудники между собой спорили, кто сколько датчиков сумеет продать за день. То есть внутри коллектива поддерживается дух конкуренции, соревнований. А в целом норма была такая: два проданных датчика в день на каждого сотрудника, — объясняет бывший лжегазовщик.

В первый день работы минчанину, вышедшему под патронажем менеджера, довелось обрабатывать жителей многоэтажек на улице Одинцова. Ходили все ребята в своей одежде: никаких рабочих курток с «закосом» под коммунальщиков. На спине — рюкзак с приборами (кто сколько рассчитывает продать), перед собой папочка (для солидности). В руках у каждого — заветная красная корочка, которая магическим образом действует на старшее поколение.

— Попасть в квартиры к нашим пенсионерам легко и просто. Многие открывают двери, даже не спрашивая, кто там. А те, кто спрашивают, открывают, когда узнают, что это проверка газовой системы (целый отдел безопасности).

Еще было важно показать удостоверение: большинство даже не пыталось прочитать его — достаточно просто помахать перед глазами.

И только те, кто разбирал строчку «менеджер по продажам», понимали, что от официальной газовой службы мы бесконечно далеки, и дальше разговор не вели. Но, знаете, были и такие люди, которые радовались: как хорошо, что вы пришли, а то у нас уже год никто ничего не проверяет.

Единственное, молодежь — лет до 30 — сразу нас посылала: знали, кто пришел и зачем.

Что касается моей наставницы, то в работе она использовала «родственный» прием: например, «ой, у моей мамы обои точно такие же, как у вас»; или «о, у вас фамилия, как у моей бабушки, ничего себе!». И это срабатывало. Люди начинали чувствовать какую-то связь, уже ж не посторонний человек.

В целом нам говорили всегда улыбаться, быть на позитиве, смотреть в глаза, шутить, подмечать какие-то детали. А также учили вести разговор непринужденно, чтобы клиент расслабился, чувствовал себя комфортно и чтобы у него не возникло ощущения, что ему что-то втюхивают (но при этом чтобы он совершил покупку).

Вечером мы снова собирались в офисе и делились результатами: тех, кто продал больше всего, хвалили и ставили в пример, — уточняет собеседник.

При этом город (точнее, те его части, где люди готовят на газу) был четко поделен, и «ходоки» между собой не пересекались. Следил за этим инструктор, который каждому выдавал конкретный адрес: ты идешь в 18-й дом на улице такой-то, а ты — в 26-й. И все шесть или восемь подъездов дома были закреплены за одним «специалистом».

За свою двухнедельную карьеру минчанин успел пересечься с милицией: сотрудников вызвали бдительные жильцы. Отделался парень испугом: «Нас еще в офисе предупредили, что милиции не стоит бояться, максимум, что может быть, — подержат три часа в „опорке“».

А что же деньги?

Минчанин говорит, что деньги в этой сфере крутятся огромные. При рыночной стоимости датчика рублей 40 (эту информацию никто от сотрудников не скрывает) продают девайс за 200. По прикидкам молодого человека, в неделю в квартирах минчан может быть установлено около 60 анализаторов. Считайте сами.

— Компания предполагает карьерный рост. Низшая ступень, как я, — так называемый дистрибьютор. Затем идет инструктор, выше — лидер команды, за ним помощник менеджера, а на верхушке менеджер (он же директор). Менеджер имеет право открыть свой офис в любой точке Беларуси и уже набирать себе «ходоков».

Сотрудников постоянно накручивают: будете хорошо продавать — продвинетесь по карьерной лестнице и будете сидеть в кресле менеджера, получая $1000 в неделю. Конечно, всем хочется так, и все бегут в город продавать. И только потом, поработав, понимаешь, что это практически невозможно: чтобы иметь такие деньги, под тобой должна быть большая команда, от которой ты и будешь получать процент, но люди постоянно уходят. Некоторые даже день не дорабатывают, — делится мыслями собеседник.

«В этой конторе очень не любят, когда их называют мошенниками. Сразу же начинают огрызаться: мы не мошенники, мы же никого не заставляем покупать, человек сам решает».

И все же кто-то задерживается на этой работе. Наверное, виной всему деньги: если умеешь продавать, можно неплохо зарабатывать. Вот что о распределении выручки рассказывает бывший сотрудник.

— Каждый день все, кто смог продать датчики, сдавали выручку директору, получая свой процент за каждую единицу. Если в цифрах, то, по-моему, 64 рубля за штуку. Среди моих коллег был человек, который за неделю заработал 800 рублей. Всего за неделю! Не все за месяц столько зарабатывают. Конечно, глядя на такое, хочется работать, соответствовать, получать.

Но как бы ни хотелось зарабатывать, продажи у минчанина не клеились. Говорит, за все время продал только один датчик, и то до сих пор совесть мучает. В общем, нашего героя сначала ругали каждый вечер, а затем уволили за профнепригодность.

— Когда я устраивался в контору (отношения были оформлены посредством договора подряда), мне сказали, что у новичков оклад 800 рублей. Но в сам договор я не вчитывался. Зато, когда уходил и попросил меня рассчитать, узнал, что для того, чтобы получить свой оклад, надо продать за месяц минимум 15 датчиков. Одним словом, я оказался в глубоком минусе.

В конце хочу добавить, что статьи про разного рода «развод» публикуются не зря: на следующий день после того, как на Onlíner вышел текст про «ходоков», многие люди, к которым мы звонили в двери, прогоняли нас, сообщая, что уже все прочитали в интернете и знают, что мы аферисты, — заключает молодой человек.

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