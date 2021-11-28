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После Меркель: кто такой Олаф Шольц и каким будет его политический курс

  • Сергей Ильченко, «Деловая столица»
  • 28.11.2021, 10:40
  • 1,810
После Меркель: кто такой Олаф Шольц и каким будет его политический курс
Фото: ЕРА

63-летнего лидера СДПГ однопартийцы считают способными к неожиданным кульбитам.

Три немецких партии: социал-демократы (СДПГ, нем. SDP), свободные демократы (СвДП, нем. FDP) и Зеленые (нем. Bündnis 90/Die Grünen) договорились о формировании нового правительства Германии во главе с лидером СДПГ Олафом Шольцем, бывшим вице-канцлером и министром финансов в правительстве Меркель. Коалиция уже получила прозвище "светофор", по партийным цветам: у СДПГ – красный, у СвДП – желтый, правда на красном фоне.

Олаф Шольц известен как человек, способный с выгодой для себя приспособиться к любым обстоятельствам, найти компромисс с любым окружением, мгновенно сменить курс с левого на правый и обратно — и немедленно найти этому убедительные объяснения. Он не стеснен никакими принципами, от которых не мог бы отказаться. Ходит шутка о том, что Шольц, в должности вице-канцлера, не будучи женщиной, никак не мог удачно скопировать стиль одежды Меркель, как ни пытался.

Блок ХДС/ХСС, который представляет Меркель, впервые с 2005 года не вошел в правящую коалицию. Эпоха, когда две большие силы — правоцентристы из ХДС/ХСС и левоцентристы из СДПГ — поочередно правили страной либо вступали в коалицию друг с другом, подошла к концу.

Шольц вступит в должность 6 декабря. Состав нового правительства еще уточняется, но почти наверняка МИД возглавит сопредседательница Зеленых Анналена Бербок, а Министерство финансов – лидер свободных демократов Кристиан Линднер. Также Зеленые нацелились на пост главы нового Министерства защиты климата, создание которого они лоббируют, либо Министерства экономики, в название которого добавят слова "и защиты климата", расширив полномочия. Эти планы вызывают напряжение внутри коалиции, поскольку руководители СДПГ и СвДП считают такой аппетит непомерным.

Фото: ЕРА

"Весси", из рабочей среды

Шольц – уроженец Гамбурга, то есть, выходец из западной части Германии, не испытавший, в отличие от "осси" Меркель, соблазнов и прелестей немецкого варианта социализма в бывшей ГДР. Он старший из трех детей в семье, его родители работали в текстильной промышленности, дед был железнодорожником. Он, а также его брат и сестра – первое поколение семьи, сумевшее получить высшее образование. В СДПГ, точнее, в ее молодежную организацию Jusos ("Молодые социалисты") Шольц вступил в 1975 году, будучи еще учеником старшей школы, и довольно быстро стал делать партийную карьеру. С 1982 по 1988 год он был зампредседателя Jusos в Гамбурге (который является отдельной федеральной землей), с 1987 по 1989 год - вице-президентом Международного союза социалистической молодежи. В этот период он активно выступал в журнале SPW, пропагандируя "преодоление капиталистической экономики" и критикуя "агрессивно-империалистическую" НАТО, ФРГ, как "европейский оплот большого бизнеса" и практику ставить "голое сохранение власти выше любых форм предметных споров".

1985 году Шольц закончил обучение в Гамбургском университете, как специалист по трудовому праву и начал карьеру политика и государственного служащего. С ноября 2007 по октябрь 2009 года был министром труда и общественных дел Германии в правительстве Меркель. В 2009—2011 зам. председателя парламентской фракции СДПГ. С марта 2011 по март 2018 — бургомистр Гамбурга. Далее – министр финансов в правительстве Меркель.

Шольц женат с 1998 года, жена — Бритта Эрнст, 1961 г.р., политик СДПГ, министр образования, молодежи и спорта федеральной земли Бранденбург. Детей у пары нет.

Фото: ЕРА

Прогнозы

Каких-либо по-настоящему серьезных перемен политического курса немецкие обозреватели от нового правительства не ждут. Шольц, как и лидеры других ведущих партий, мало говорит о внешней политике, а в тех случаях, когда все-таки говорит, декларирует тот же курс, что и Меркель: внешняя политика, согласованная в рамках ЕС.

Вместе с тем, "зеленая" глава МИДа обещает некоторые проблемы для России. Во-первых, электорат Зеленых более, чем электорат других партий, чувствителен к теме западных ценностей, защиты прав человека и гражданских свобод, и Бербок придется оправдывать его ожидания. А во-вторых, Зеленые против ископаемых видов топлива. Они выступали за остановку строительства СП-2 и добились включения в коалиционный договор пункта о сворачивании газовой энергетики в Германии к 2040 году, а угольной — к 2030-му.

С другой стороны, Линднер, у которого тоже есть обязательства перед его избирателями, будет выступать как фискальный консерватор, борясь с любым повышением налогов, и это будет тормозить реформы Зеленых, открывая Шольцу возможности для лавирования – и сохранения текущего курса. В вопросах отношений с ЕС и совместной внешней политики никаких изменений не предвидится вообще.

Сам Шольц уже обеспечил себе хорошую позицию в глазах избирателей СДПГ. Одним из его ключевых предвыборных обещаний было повышение минимальной почасовой зарплаты до 12,5 евро – и в коалиционный договор уже включен пункт о ее повышении до 12 евро.

Интересные перемены назревают и в миграционной политике. С одной стороны, лидеры коалиции заявили о том, что будущее правительство Германии упростит процедуру натурализации, сократив срок проживания до пяти лет и разрешив двойное гражданство. Презентуя эту инициативу, они упирали на то, что она откроет дорогу к немецкому паспорту тысячам этнических турок, которых остаются иностранцами, прожив в Германии десятки лет. Это действительно так, но дорогу к паспорту получат не только турки, составляющие сравнительно европеизированную и германизированную, а главное, работающую, а не сидящую на пособии часть мигрантов. Пятилетний ценз откроет дорогу к гражданству и для десятков тысяч выходцев из Африки и Ближнего Востока, а также станет фактором, делающим Германию еще более привлекательной для новых беженцев. Но Шольц в недавнем интервью DW подчеркнул, что беженцы с криминальным прошлым (а, также, вероятно, и настоящим) не смогут оставаться в Германии.

Похоже, "светофор" решил побудить беженцев к активной адаптации, поставив их перед развилкой возможностей. Получение в относительно короткие сроки германского гражданства для лояльных и законопослушных станет демонстрацией гуманности правительства ФРГ, и обозначит для мигрантов цель, к которой можно стремиться. Одновременно оно оправдает в глазах избирателей, как старых, так и тех, кто получит гражданство по новому закону, ужесточение отношения к мигрантам, предпочитающим не германизироваться, а, напротив, африканизировать и исламизировать ФРГ. Удастся ли это, сказать трудно, но, в принципе, при достаточной политической воле такой план может сработать.

Кроме того, "светофор" намерен завоевать симпатии молодежи, снизив возрастной ценз для голосования с 18 до 16 лет. Однако, поскольку для изменения возраста голосования на европейских выборах требуется простое большинство, а для федеральных выборов – две трети, то, вероятно, 16-летние будут допущены только к участию в выборах в ЕС. Такой компромисс, со ссылкой на невозможность получить две трети голосов, выглядит удачным. Опыт участия в евровыборах, которые все равно ничего реально не решают, поможет молодым избирателям разумнее распорядиться своим голосом на выборах федерального уровня, а партийным организациям – заметить и привлечь к себе подходящих активистов. В качестве бонуса новое правительство собирается легализовать, с определенными ограничениями, продажу марихуаны, хотя сам Шольц заявил, что не одобряет ее употребления и никогда ее не пробовал.

В этой связи можно вспомнить, что, прощаясь с Меркель, Шольц подарил ей, помимо букета, куст кизила в горшке – канцлерин очень любит домашние растения. Конечно, рано пока говорить о том, что подарят Шольцу на его уход — но, кажется, с растением в горшке уже наметилась определенность.

Сергей Ильченко, («Деловая столица» https://www.dsnews.ua/world/posle-merkel-kto-takoy-olaf-sholc-i-kakim-budet-ego-politicheskiy-kurs-25112021-443809)

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