Белорусские военные организовали еще 125 нападений мигрантов на польскую границу 28.11.2021, 10:48

1,144

Наиболее ожесточенные штурмы произошли ночью возле Дубичей-Церковных и Мельника.

За сутки границу Польши пытались незаконно пересечь со стороны Беларуси 125 раз. Мигранты действовали под руководством и при помощи белорусских силовиков.

Об этом сообщает Погранслужба Польши.

В отношении 51 иностранца сотрудники Погранслужбы Польши вынесли постановление о выдворении с территории страны.

Группы по несколько десятков мигрантов пытались силой прорваться на участках погранзастав в Дубичах-Церковных и Мельнике.

Wczoraj tj.27.11 granicę🇵🇱🇧🇾próbowało nielegalnie przekroczyć 125 osób.Wobec 51 cudzoziemców #funkcjonariuszeSG wydali postanowienia opuszczeniu terytorium RP.

Kilkudziesięcioosobowe grupy próbowały siłowo przekroczyć gr. na odcinkach placówek w Dubiczach Cerkiewnych i Mielniku. pic.twitter.com/sElfuoiOfX — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 28, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».