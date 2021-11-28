закрыть
28 ноября 2021, воскресенье, 11:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусские военные организовали еще 125 нападений мигрантов на польскую границу

  • 28.11.2021, 10:48
  • 1,144
Белорусские военные организовали еще 125 нападений мигрантов на польскую границу

Наиболее ожесточенные штурмы произошли ночью возле Дубичей-Церковных и Мельника.

За сутки границу Польши пытались незаконно пересечь со стороны Беларуси 125 раз. Мигранты действовали под руководством и при помощи белорусских силовиков.

Об этом сообщает Погранслужба Польши.

В отношении 51 иностранца сотрудники Погранслужбы Польши вынесли постановление о выдворении с территории страны.

Группы по несколько десятков мигрантов пытались силой прорваться на участках погранзастав в Дубичах-Церковных и Мельнике.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников
Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип
Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский