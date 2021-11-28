Глава МИД Украины назвал три элемента сдерживания российской агрессии 28.11.2021, 10:52

Киев активно ведет сотрудничество с западными партнерами.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что существует три элемента сдерживания агрессии России со стороны союзников Киева. И Украина активно ведет сотрудничество с западными партнерами.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Zeit.

По его словам, есть стратегия, содержащая три элемента для сдерживания российской агрессии.

«Первый — это уже прозвучавший четкий политический сигнал. Второй – это серия санкций или других ограничительных мер. Москва знает, что Запад готовит санкции. И вы дважды подумаете, прежде чем заплатить эту цену. Третий элемент – военная поддержка», – заявил Кулеба.

По словам министра, дальнейшее вооружение Украины никоим образом не усугубит конфликт. Он убежден, что страны, отвергающие военное и оборонное сотрудничество с Украиной, только укрепят позиции России.

«Однако мы ведем очень активный обмен с разными партнерами, которые готовы продать нам военную технику и оружие, чтобы мы могли лучше защищаться», - заявил Кулеба.

Кулеба также сообщил, что Киев заключил торговые соглашения о поставках военной техники с несколькими европейскими государствами.

Несколько дней назад начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия сконцентрировала более 92 тысяч военных у границ с Украиной и готовится к нападению до конца января - начала февраля 2022 года.

Агентство Bloomberg 9 ноября заявило, что Россия перебрасывает к границе с Украиной танки и на этот раз развертывание часто происходит ночью и проводится «элитными подразделениями» русских войск.

Также агентство опубликовало обширный материал, в котором со ссылкой на источники рассказало о предупреждении США для союзников в Евросоюзе, что Россия может обдумывать вероятное вторжение в Украину. В России эту информацию опровергли .

Об обеспокоенности из-за маневров России заявляли в Госдепе США , а директор ЦРУ Уильям Бернс на фоне сообщений об угрозе вторжения войск РФ в Украину провел с Путиным телефонный разговор .

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 10 ноября подчеркнул, что скопления и перемещения войск происходят на фронте восьмой год и «психологическое давление со стороны РФ на нас давно не действует».

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