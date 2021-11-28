«Ник и Майк»: Поездка синепалого в Брузги – это политический самострел и повод для мемов 18 28.11.2021, 11:05

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Фото: Belta

Саддам теперь будет приходить по ночам еще чаще.

Поездка на границу – это наглядная демонстрация полного обнищания хунты. Морального, физического, психологического. Выступление перед чужим народом с трибуны из поддонов – ничего другого у нас для вас нет. Можно было еще просроченных продуктов попробовать у огня, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Если бы в команде оставался хотя бы один вменяемый пиарщик, то наверняка никакой поездки в Брузги не было бы. Делать такое – это политический самострел и повод для мемов.

С сутью тоже все плохо. Фраза про то, что условия в Брузгах – хорошая закалка перед Германией, могут быть восприняты как оскорбление и издевка. В ответ от курдов тоже был знатный троллинг про Саддама, который стал приходить по ночам еще чаще, чем раньше.

Обещание помочь мигрантам попасть в Германию – очевидная ложь. Германия не раз заявляла, что не собирается принимать ни две тысячи мигрантов, ни даже пру сотен.

И риторика синепала была далека от воинственной. Вместо обещаний доставить мигрантов к Берлину на танках или на худой конец на «Искандерах» просьбы и воззвания к литовскому и польскому народам: ну, пропу-у-у-у-стите. «Ненагибаемых» тоже можно нагнуть, если разговаривать с гопинком на его языке. Отдельное спасибо Польше и Литве за их непреклонную позицию.

Гадить под двери гопник вряд ли перестанет, но будет знать, что иной раз могут отловить и заставить без перчаток убирать.

На этом фоне вернувшиеся домой курды рассказывают все больше подробностей об издевательствах на границе. И чинили их далеко не польские пограничники, а то самое тараканье войско, которому без раз разницы в отношении кого нарушать закон.

Мигранты перестают быть хунте интересны. Правда, на мягкий намек синепала, что, мол, мы вам поможем вернуться домой толпа возбужденно заявила – мы все же хотим в Германию. Ожидаемо, что грабли этой историей начинают бить по лбу того, кто этот кризис придумал. Прощальная гастроль с поездкой в Брузги – финальный аккорд и фактически капитуляция.

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