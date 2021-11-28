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Новые атаки на границу Польши: белорусские спецслужбы становятся все более агрессивными

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  • 28.11.2021, 11:11
  • 11,474
Новые атаки на границу Польши: белорусские спецслужбы становятся все более агрессивными

(Обновляется) За ночь поляки предотвратили 125 попыток вторжения.

Режим Лукашенко продолжает провокации на белорусско-польской границе.

Польские пограничники сообщили о 125 попытках прорыва со стороны Беларуси. В районе Дубичей-Церковных и Мельника были отбиты два серьезных штурма польской границы, организованных белорусскими силовиками. Международные аналитические издания отмечают, что лукашенковские спецслужбы начинают действовать все более агрессивно на границе с Польшей.

Сайт Charter97.org собрал главные новости о происходящем на границе Беларуси и Польши.

13:39 Пайки мигрантов в Брузгах сравнили с питанием белорусских детей в больницах.

На одном видео можно рассмотреть рацион питания мигрантов в лагере, созданном для атак на территорию Польши в логистическом центре «Брузги».

На другом — «пайка» в детской больнице в Барановичах.

13:23 Ночные атаки на польскую границу: белорусские спецслужбы изменили тактику.

Группы мигрантов, по несколько десятков человек каждая, атаковали ночью границу Польши в районе Дубичей-Церковных и Мельника на Подлясье.

«Группы нападающих иностранцев были не так многочисленны, как в последние дни», – сообщила пресс-секретарь Погранслужбы Польши Анна Михальская. Атаки проходили под наблюдением белорусских пограничников.

«Нападавшие перерезали колючую проволоку, перебросили мостик из бревен и досок, а затем начали входить на польскую территорию. Вся эта акция контролировалась и записывалась белорусскими службами», - подчеркнула пресс-секретарь Погранслужбы Польши.

12:32 Поток нелегалов в Литву со стороны Беларуси резко вырос.

По сообщению Службы охраны государственной границы Литвы, в минувшие сутки, с полуночи субботы до полуночи воскресенья, пограничники не пропустили 108 мигрантов, пытавшихся пробраться в Литву со стороны Беларуси в неустановленных для этого местах.

10:48 За сутки границу Польши пытались незаконно пересечь со стороны Беларуси 125 раз. Мигранты действовали под руководством и при помощи белорусских силовиков.

Наиболее ожесточенные штурмы произошли ночью возле Дубичей-Церковных и Мельника.

10:24 Польские силовики отбили ночную атаку мигрантов под Стажиной.

На помощь пограничникам были переброшены несколько десятков полицейских.

9:21 Представители полицейского спецназа из Варшавы и Вроцлава, приоткрыли завесу тайны о своей деятельности, которую они проводят в помощь пограничникам на территории Хайнувского повета на границе с Беларусью.

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