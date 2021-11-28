Новые атаки на границу Польши: белорусские спецслужбы становятся все более агрессивными

Новые атаки на границу Польши: белорусские спецслужбы становятся все более агрессивными13
- 28.11.2021, 11:11
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(Обновляется) За ночь поляки предотвратили 125 попыток вторжения.
Режим Лукашенко продолжает провокации на белорусско-польской границе.
Польские пограничники сообщили о 125 попытках прорыва со стороны Беларуси. В районе Дубичей-Церковных и Мельника были отбиты два серьезных штурма польской границы, организованных белорусскими силовиками. Международные аналитические издания отмечают, что лукашенковские спецслужбы начинают действовать все более агрессивно на границе с Польшей.
Сайт Charter97.org собрал главные новости о происходящем на границе Беларуси и Польши.
13:39 Пайки мигрантов в Брузгах сравнили с питанием белорусских детей в больницах.
На одном видео можно рассмотреть рацион питания мигрантов в лагере, созданном для атак на территорию Польши в логистическом центре «Брузги».
На другом — «пайка» в детской больнице в Барановичах.
13:23 Ночные атаки на польскую границу: белорусские спецслужбы изменили тактику.
Группы мигрантов, по несколько десятков человек каждая, атаковали ночью границу Польши в районе Дубичей-Церковных и Мельника на Подлясье.
«Группы нападающих иностранцев были не так многочисленны, как в последние дни», – сообщила пресс-секретарь Погранслужбы Польши Анна Михальская. Атаки проходили под наблюдением белорусских пограничников.
«Нападавшие перерезали колючую проволоку, перебросили мостик из бревен и досок, а затем начали входить на польскую территорию. Вся эта акция контролировалась и записывалась белорусскими службами», - подчеркнула пресс-секретарь Погранслужбы Польши.
🇵🇱 Wyruszamy na służby - skuteczni, profesjonalni, zmotywowani, wierni słowom roty ślubowania.#ObrońcyGranic #funkcjonariuszeSG #PodlaskiOSG pic.twitter.com/Vtrw2PKgek— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 28, 2021
12:32 Поток нелегалов в Литву со стороны Беларуси резко вырос.
По сообщению Службы охраны государственной границы Литвы, в минувшие сутки, с полуночи субботы до полуночи воскресенья, пограничники не пропустили 108 мигрантов, пытавшихся пробраться в Литву со стороны Беларуси в неустановленных для этого местах.
10:48 За сутки границу Польши пытались незаконно пересечь со стороны Беларуси 125 раз. Мигранты действовали под руководством и при помощи белорусских силовиков.
Наиболее ожесточенные штурмы произошли ночью возле Дубичей-Церковных и Мельника.
Wczoraj tj.27.11 granicę🇵🇱🇧🇾próbowało nielegalnie przekroczyć 125 osób.Wobec 51 cudzoziemców #funkcjonariuszeSG wydali postanowienia opuszczeniu terytorium RP.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 28, 2021
Kilkudziesięcioosobowe grupy próbowały siłowo przekroczyć gr. na odcinkach placówek w Dubiczach Cerkiewnych i Mielniku. pic.twitter.com/sElfuoiOfX
10:24 Польские силовики отбили ночную атаку мигрантов под Стажиной.
На помощь пограничникам были переброшены несколько десятков полицейских.
W okolicach Starzyny kilkudziesięciu funkcjonariuszy @PolskaPolicja interweniowało w związku z próbą siłowego przekroczenia granicy. Policjanci zabezpieczali prace związane z naprawą uszkodzonego ogrodzenia.#NaStrazyGranicy pic.twitter.com/QAUNqLtXsp— podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 28, 2021
9:21 Представители полицейского спецназа из Варшавы и Вроцлава, приоткрыли завесу тайны о своей деятельности, которую они проводят в помощь пограничникам на территории Хайнувского повета на границе с Беларусью.