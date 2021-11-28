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Временный поверенный США в Беларуси встретился с семьями политзаключенных

  • 28.11.2021, 11:15
  • 3,598
Временный поверенный США в Беларуси встретился с семьями политзаключенных

Фотофакт.

Временный поверенный США в Беларуси Рубен Арутюнян встретился с семьями политических заключенных по случаю американского праздника Дня благодарения.

Он выразил неизменную поддержку заключенным и их семьям, сообщает «Радыё Свабода».

«США призывают безоговорочно освободить всех политических заключенных в Беларуси», — отмечается по этому поводу в сообщении на странице американского посольства в «Твиттере».

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