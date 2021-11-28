Временный поверенный США в Беларуси встретился с семьями политзаключенных
- 28.11.2021, 11:15
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Фотофакт.
Временный поверенный США в Беларуси Рубен Арутюнян встретился с семьями политических заключенных по случаю американского праздника Дня благодарения.
Он выразил неизменную поддержку заключенным и их семьям, сообщает «Радыё Свабода».
«США призывают безоговорочно освободить всех политических заключенных в Беларуси», — отмечается по этому поводу в сообщении на странице американского посольства в «Твиттере».