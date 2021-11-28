Временный поверенный США в Беларуси встретился с семьями политзаключенных 28.11.2021, 11:15

3,598

Фотофакт.

Временный поверенный США в Беларуси Рубен Арутюнян встретился с семьями политических заключенных по случаю американского праздника Дня благодарения.

Он выразил неизменную поддержку заключенным и их семьям, сообщает «Радыё Свабода».

«США призывают безоговорочно освободить всех политических заключенных в Беларуси», — отмечается по этому поводу в сообщении на странице американского посольства в «Твиттере».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».