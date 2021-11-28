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Как «Омикрон» действует на организм: медики перечислили симптомы нового штамма коронавируса

  • 28.11.2021, 11:27
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Как «Омикрон» действует на организм: медики перечислили симптомы нового штамма коронавируса

У инфицированных часто сохраняется способность чувствовать вкусы и запахи.

По словам руководителя Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе, у нового штамма коронавируса «Омикрон» отличные от заболевания COVID-19 симптомы.

Медик отметила, что большинство инфицированных новым штаммом «Омикрон» в столице ЮАР Претории являются молодыми людьми, большинство из которых после инфицирования пожаловалось на ощущение сильнейшей усталости.

Об этом сообщает издание Daily Telegraph.

Кутзе подчеркнула, что у инфицированных также сохранялась способность чувствовать вкусы и запахи.

«Их симптомы очень сильно отличались от того, с чем я имела дело раньше, и были очень легкими», – отметила медик.

Кутзе была одним из первых специалистов в ЮАР, сообщивших свои подозрения в отношении появления нового штамма коронавируса.

По ее словам, в стране количество граждан в возрасте старше 65 лет составляет не более 6%, поэтому пока неясно, как они будут переносить новый штамм.

«Сейчас нам следует опасаться того, что новым штаммом будут заражаться пожилые невакцинированные люди. Если они не привиты, то у многих болезнь, вероятнее всего, будет протекать тяжело», – отметила медик.

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