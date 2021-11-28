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Семья мигрантов поселилась в Минске и рассказала о своих мытарствах на «пути в Германию»

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  • 28.11.2021, 11:53
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Семья мигрантов поселилась в Минске и рассказала о своих мытарствах на «пути в Германию»

Контрабандисты обещали заколоть ягненка, когда они за 2-3 дня доберутся до цели.

Семья сирийских курдов из четырех человек не выдержала тяжелых условий на белорусско-польской границе и вернулась в Минск. Отец двоих детей Фарид говорит, что они замерзли бы, если бы остались в лесу.

Мигрантам пообещали, что путь в Германию будет очень простым. Издание Rudaw пишет, что как минимум 8 тысяч курдов ввели в заблуждение курдские контрабандисты, обещавшие показать простой путь в Европу через белорусско-польскую границу.

«Он сказал мне, что через два или три дня мы будем в Германии. Он сказал нам, что они заколют ягненка, чтобы отпраздновать наше прибытие в Германию», — вспоминает жена Фарида Лейла о разговоре с контрабандистом.

Мигрантам обещали, что путь будет безопасным и легким. В итоге они вынуждены были провести в лесу 22 дня.

«Моя пятилетняя дочь постоянно говорила мне: «Мама, неужели так трудно добраться до Германии?» — вспоминает Лейла о времени, проведенном на границе.

За аренду квартиры в Минске мигранты платят немалые 80 долларов в день. Но несложно понять, почему эти люди решили уехать из родного сирийского города Камышлы.

Жизнь в городе нельзя назвать спокойной. В конце апреля этого года в Эль-Камышлы начались столкновения между арабскими «Силами национальной обороны» и курдскими отрядами «Сирийских демократических сил». Только в этом месяце три мирных жителя погибли в результате удара турецкого беспилотника.

Фарид говорит, что еще не оставил надежду попасть в Германию. Он хочет перебраться туда из Сирии, чтобы обеспечить лучшую жизнь для своих детей.

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