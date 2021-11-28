«Красный крест» решил передать €10 миллионов нелегальным мигрантам на границах Беларуси и ЕС 33 28.11.2021, 12:08

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Деньги предназначены для 12 тысяч человек.

Международная федерация обществ «Красного Креста и Красного Полумесяца» объявила чрезвычайный сбор на сумму 9,5 млн швейцарских франков (около 10 млн евро). Цель сбора — помощь странам в преодолении кризиса с мигрантами на границе Беларуси, Литвы и Польши.

Об этом сообщила директор Европейского Регионального Офиса организации Биргитте Бишофф Эббезен.

В призыве, опубликованном организацией, говорится, что помощь требуется 12 тысячам человек, а всего проблема затронула примерно 20 тысяч человек. «Эта цифра включает недавние данные белорусских властей о 7000 мигрантов в Беларуси, а также 3500 мигрантов в центрах в Литве и неизвестное количество в центрах в Польше», говорится в документе.

Собранные деньги планируют направить национальным обществам Красного Креста в Беларуси, Литве и Польше. Ожидается, что эта сумма пойдет на помощь с размещением, передвижением, защитой здоровья, а также бытовые нужды.

«Как только мы соберем данную сумму, будет оказана помощь БОКК. Мы уже перевели некоторую сумму, которая является частью этой международной поддержки — 266 тысяч евро», — рассказал изданию Sputnik глава представительства Международной федерации общества «Красного Креста и Красного Полумесяца» в России и Беларуси Джон Энтвиссол.

Кроме того, к работе на белорусско-польской границе международных экспертов, которые помогут белорусским коллегам своими знаниями.

Ежедневно, по данным гендиректора «Белорусского общества Красного Креста» Дмитрия Шевцова, расходы только на еду составляют около 10 тысяч евро. И это не считая многие другие, «незаметные» расходы: армия, скорая помощь, МЧС, работа ТЛЦ, гуманитарные грузы, организация всей инфраструктуры.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

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