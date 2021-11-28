Из Минска в Ирак улетели еще 418 мигрантов

Из Минска в Ирак улетели еще 418 мигрантов3
- 28.11.2021, 12:57
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Это был пятый эвакуационный рейс компании Iraqi Airways.
Очередной рейс с мигрантами отправился вчера, 27 ноября, из Минска в Ирак, сообщили в фейсбуке авиакомпании Iraqi Airways. Всего пятью самолетами из Беларуси уже вывезли 1876 человек.
418 иракских граждан, которые застряли на белорусско-польской границе, вчера вылетели из белорусского аэропорта в Ирак. Это был пятый гуманитарный рейс компании Iraqi Airways.
Всего пятью самолетами из Беларуси уже вывезли 1876 человек.
Всего более тысячи мигрантов захотели вернуться из Беларуси в Ирак, сообщало РИА «Новости» со ссылкой на иракского консула.
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.
После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.
26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.