Из Минска в Ирак улетели еще 418 мигрантов 3 28.11.2021, 12:57

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Это был пятый эвакуационный рейс компании Iraqi Airways.

Очередной рейс с мигрантами отправился вчера, 27 ноября, из Минска в Ирак, сообщили в фейсбуке авиакомпании Iraqi Airways. Всего пятью самолетами из Беларуси уже вывезли 1876 человек.

418 иракских граждан, которые застряли на белорусско-польской границе, вчера вылетели из белорусского аэропорта в Ирак. Это был пятый гуманитарный рейс компании Iraqi Airways.

Всего пятью самолетами из Беларуси уже вывезли 1876 человек.

Всего более тысячи мигрантов захотели вернуться из Беларуси в Ирак, сообщало РИА «Новости» со ссылкой на иракского консула.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

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