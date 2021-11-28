Ночные атаки на польскую границу: белорусские спецслужбы изменили тактику

Ночные атаки на польскую границу: белорусские спецслужбы изменили тактику2
- 28.11.2021, 13:23
- 6,132
При прорыве заграждений используются специальные приспособления.
Группы мигрантов, по несколько десятков человек каждая, атаковали ночью границу Польши в районе Дубичей-Церковных и Мельника на Подлясье, сообщает TVP.
🇵🇱 Wyruszamy na służby - skuteczni, profesjonalni, zmotywowani, wierni słowom roty ślubowania.#ObrońcyGranic #funkcjonariuszeSG #PodlaskiOSG pic.twitter.com/Vtrw2PKgek— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 28, 2021
«Группы нападающих иностранцев были не так многочисленны, как в последние дни», – сообщила пресс-секретарь Погранслужбы Польши Анна Михальская. Атаки проходили под наблюдением белорусских пограничников.
В Дубичах-Церковных группа из 25 человек атаковала заграждение на польско-белорусской границе. Все началось с того, что они бросали камни в сторону польских патрулей. В то же время белорусские военные ослепляли польских пограничников лазерами и стробоскопами.
«Нападавшие перерезали колючую проволоку, перебросили мостик из бревен и досок, а затем начали входить на польскую территорию. Вся эта акция контролировалась и записывалась белорусскими службами», - подчеркнула пресс-секретарь Погранслужбы Польши.
В Польшу прорвались 17 граждан Ирака. Все они были возвращены к пограничной линии.
В то же время в Мельнике на польскую границу наступала группа численностью около. 40 человек. Для начала иностранцы забрасывали камнями польских офицеров и солдат, а белорусы ослепляли их.
«На пограничную ограду был брошен деревянный мостик. На польскую сторону перешли 36 человек. Это были граждане Сирии и Ирака. Эти люди были возвращены к линии государственной границы», - сказала Анна Михальская. Она заверила, что во время этих событий никто не пострадал.
Всего за минувшие сутки зафиксировано 125 попыток незаконного пересечения белорусско-польской границы.