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Китай может столкнуться с колоссальной вспышкой COVID-19

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  • 28.11.2021, 13:33
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Китай может столкнуться с колоссальной вспышкой COVID-19

Исследование провели математики из Пекинского университета.

Согласно исследованию математиков Пекинского университета, Китай может столкнуться с более чем 630 тысячами случаев заражения вирусом COVID-19 в день, если он откажется от политики нетерпимости и снимет ограничения на поездки.

Об этом пишет JPost.

В отчете, опубликованном в журнале China CDC Weekly Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний, математики заявили, что Китай не может позволить себе отменить ограничения на поездки без более эффективных вакцинаций или специфического лечения.

Используя данные за август из США, Великобритании, Испании, Франции и Израиля, математики оценили потенциальные результаты, если Китай примет ту же тактику борьбы с пандемией, что и эти страны.

Ежедневное число новых случаев заболевания в Китае достигло бы по меньшей мере 637 155, если бы он принял стратегию борьбы с пандемией Соединенных Штатов, говорится в докладе.

Ежедневные случаи заболевания достигнут 275 793, если Китай примет тот же подход, что и Великобритания, и 454 198, если он будет подражать Франции, говорится в докладе.

«Оценки показали реальную возможность колоссальной вспышки, которая почти наверняка приведет к непосильному бремени для медицинской системы», — говорится в докладе.

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