Ученые нашли самое древнее украшение в Евразии 28.11.2021, 14:25

Артефакт обнаружили в пещере на территории Польши.

Ученые установили, что небольшой кулон из бивня мамонта из пещеры на территории Польши был создан 41 500 лет назад — примерно в то время, когда Homo sapiens начали расселяться по Европе, сообщает nv.ua.

На сегодня это самый древний предмет декоративного искусства, созданный человеком на территории Евразии во время верхнего палеолита, отметили археологи.

«Определение точного возраста этого украшения было основополагающим для его культурной принадлежности, и мы очень довольны результатом», — говорит археолог Сахра Таламо из Университета Болоньи в Италии.

«Если мы хотим серьезно решить спор о том, когда в палеолитических группах возникло искусство, нам необходимо датировать эти орнаменты с помощью радиоуглерода, особенно те, которые были обнаружены во время прошлых полевых исследований или в сложных стратиграфических последовательностях», — добавили ученые.

Подвеска создана с помощью шила из конской кости, длиной 4,5 см, с двумя отверстиями, она украшена длинной неправильной петлей, состоящей как минимум из 50 крошечных отпечатков, которые могут быть следами от проколов.

Этот стиль геометрического пунктирного рисунка согласуется с другими декорированными предметами из бивня мамонта, обнаруженными во Франции и Германии, датировка которых неубедительна.

В Европе были обнаружены несколько более старые образцы подвесок, сделанные из таких материалов, как медвежьи зубы. Это, однако, первое украшение, которое идентифицируется по узору, нанесенному на его поверхность.

Поскольку украшения и украшение человеческого тела считается одним из самых ранних проявлений символического поведения, археологи и антропологи стремятся определить, когда и как оно возникло в разных культурах и в разных частях мира.

Помимо радиоуглеродного датирования, авторы подвергли подвеску и шило микротомографическому сканированию. Это позволило исследователям реконструировать объекты в трех измерениях, что, в свою очередь, позволило провести подробные измерения и анализ, для которых артефакт мог быть слишком хрупким.

Пещера Стайня в разное время была заселена как H. sapiens, так и неандертальцами. Слой, в котором были обнаружены подвеска и шило, содержал следы обоих. Кулон, вероятно, был там выброшен после того, как он сломался.

«Это украшение демонстрирует большой творческий потенциал и необычайные ручные навыки членов группы Homo sapiens, которые занимали эту пещеру. Толщина пластины составляет около 3,7 миллиметра, что свидетельствует о поразительной точности вырезания проколов и отверстий для ее ношения», — заявила палеоантрополог Виолетта Новачевска из Вроцлавского университета в Польше.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».