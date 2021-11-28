Борец за чистоту стиля 28.11.2021, 14:44

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Российские музыканты — об Александре Градском.

В Москве на 73-м году жизни умер певец и композитор Александр Градский. Создатель одной из первых рок-групп в СССР, автор легендарных песен и наставник «Голоса».

Коллеги Градского вспоминают, каким был композитор.

Александр Градский — один из лучших певцов и вокалистов России. Так о музыканте, народном артисте России в разговоре с РБК вспоминает музыкант Сергей Мазаев.

«Он был достаточно принципиальный. Безусловно, это был один из лучших певцов, один из лучших вокалистов нашей страны. Это был пионер рок-н-ролла в Советском Союзе в принципе», — вспоминает Мазаев.

По словам Мазаева, Градский всегда боролся за чистоту стиля в музыке. «Он был мог еще лет десять спокойно жить и радовать нас своим творчеством. От всей души я соболезную жене, семье. Мы его очень любили и всегда будем помнить его как прекрасного, яркого и очень талантливого человека», — добавил он.

Композитор, продюсер, радиоведущий Владимир Матецкий в разговоре с РБК вспоминает Градского как «удивительного человека». По его словам, они знакомы с 70-х годов, «с момента, когда его группа «Скоморохи» гремела на площадках московского подпольного рока».

Матецкий добавил, что Градский был вокалистом «выше остальных». «Это был человек, который всегда шел свои путем. Он всегда хотел доказать то, что считал правильным, считал нужным», — сказал Матецкий.

Он добавил, что нынешнее поколение знает Градского по шоу «Голос». «Мне кажется, сейчас, с его уходом важно, чтобы его музыка звучала, его записи не забывались, его творчество, я бы сказал, очень необычное, удивительное творчество, осталось как можно дольше в сердцах людей», — добавил Матецкий.

Артист Максим Галкин в Instagram назвал Градского «ярким, уникальным, талантливым, бескомпромиссным и категоричным» человеком и соболезновал его родным и близким артиста. «Как же так, Александр Борисович? Слишком рано. Очень будет Вас не хватать на экране и в жизни», — написал Галкин.

Певец, победитель «Евровидения» 2008 года, наставник шоу «Голос» Дима Билан в Instagram назвал Градского «гением и родным человеком». «В лучший мир, Александр Борисович. Мы, я вас люблю… Столько всего было, и моя мама говорила — «Не ругайся с ним!» Но он гениальный, он абсолют и принцип, редкий человек», — написал Билан.

Певица и наставник в шоу «Голос» Пелагея в своем Instagram назвала Градского наставником не только на сцене, но и в жизни. «Порядочный. Принципиальный. Трогательный. Бескомпромиссный. Всегда на стороне истины и добра», — пишет Пелагея. Она также сказала, что его будут любить всегда, «как любят родину».

«Градский — первый, кто делал свое творчество, как профессионал высочайшего уровня», — написал певец Александр Розенбаум в Instagram. Он также перечислил основные принципы, которым руководствовался Градский в своем творчестве: скромность, требовательность к себе и коллегам, воинственное неприятие дилетантизма, и восторг встречи с подлинным искусством.

Певица Лолита Милявская заявила «РИА Новости», что «второго такого голоса больше нет». «Мы знакомы с 16 лет, я видела очень много его концертов. С ним меня познакомили родители за кулисами… Его голос звучал на концертах безукоризненно, второго такого голоса нет, нет такого владения голосом. Это явление, которое происходит раз в определенный период на планете», — сказала она.

Певица Лариса Долина написала, что со смертью Градского «ушла эпоха». Она назвала смерть артиста «страшной утратой».

Режиссер Андрей Кончаловский рассказал, что познакомился с Градским в 1973 году. «У нас с ним случилась любовь с первого взгляда. Я сразу знал, что только он будет писать музыку к моему фильму «Романс о влюбленных». Это было абсолютно ничем не мотивировано, кроме веры в его талант и музыкальность. Помню, я тогда даже сказал: «Градский будет у меня не просто петь, но и сниматься в главной роли. Вы только посмотрите, какие у этого парня выразительные голубые глаза!» — написал он в Facebook. «Романс о влюбленных» Кончаловский назвал самым успешным своим фильмом, из числа снятых в СССР. «И нет сомнений, что таким фильм получился именно благодаря великолепной музыке Саши Градского», — заключил режиссер.

Александр Градский умер утром 28 ноября. Об этом сообщали телеканал «Рен ТВ» и газета «Известия». Причины смерти не называются. По данным РЕН ТВ, артист находился в реанимации в тяжелом состоянии.

Градский родился 3 ноября 1949 года в Челябинской области. В 1969 году он поступил на факультет академического пения в Российскую академию музыки им. Гнесиных. Во время учебы Градский начал выступать сольно.

В 1965 году он создал одну из первых советских рок-групп «Славяне», год спустя — «Скоморохи». Автор советской рок-оперы «Стадион» (1973), музыки к рок-балету «Человек» (1985).

В 1997 году Градский получил звание заслуженного деятеля искусств России, двумя годами позже — народного артиста. В 1999-м он стал лауреатом Государственной премии. Несколько лет участвовал в телепроекте «Голос» в качестве наставника. Был художественным руководителем театра «Градский Холл».

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