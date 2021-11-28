Солдаты Железной дивизии показали, как готовятся к встрече «гостей» с белорусской стороны границы 1 28.11.2021, 14:50

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Бойцы несут вахту на восточных рубежах Польши.

Военные из польской 18-й механизированной дивизии (Железная дивизия), размещенной возле реки Буг в Люблинском воеводстве, показали, как готовятся к встрече «гостей» с белорусской стороны границы.

«Служба на границе - это не только патрули и заставы. Наши солдаты также находят время, чтобы позаботиться о физической форм», — написала пресс-служба дивизии в «Твиттере».

Służba na granicy to nie tylko patrole i posterunki. Nasi żołnierze znajdują też czas na to, aby zadbać o tężyznę fizyczną. Samo się nie zrobi! 💪🏻 #zGranicy pic.twitter.com/MqhDbp0fec — 18 Dywizja Zmechanizowana (@Zelazna_Dywizja) November 28, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

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