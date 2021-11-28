Газета администрации Лукашенко надругалась над государственным гимном Израиля 28.11.2021, 15:21

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Пропагандисты опубликовали ролик, снятый в лагере мигрантов в Брузгах.

На Youtube-канале газеты "Совбелия", учредителем которой является администрация Лукашенко, появился ролик "Посмотрите, как беженцы стирают одежду". Он снят в центре временного содержания мигрантов, устроенном белорусскими властями в торгово-логистическом центре "Бремино групп" на границе с Польшей, сообщает euroradio.fm.

В ролике мигранты действительно стирают одежду в тазиках, установленных на деревянных палетах, и развешивают ее на ограждении ТЛЦ. Но примечательно другое: видео озвучено гимном Израиля "Атиква".

Это несуразно по-нескольким причинам. Во-первых, большая часть мигрантов, которые сейчас живут на белорусско-польской границе, — арабы. До того, как попасть в Беларусь, они жили в странах, которые не признают права Израиля на существование, а некоторые и в открытую враждуют с ним.

Во-вторых, "Атиква" посвящена возвращению евреев в Израиль после изгнания, длившегося без малого две тысячи лет. Мигранты же заявляют, что не хотят возвращаться в свои родные страны. Их цель — Евросоюз.

В телеграм-каналах видео уже называют "не просто надругательством над гимном иностранного государства, но и прямым плевком в лицо Израилю".

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