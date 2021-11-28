Повышение ставок: Россия подтягивает корабли в Черное море 7 28.11.2021, 15:28

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Военные суда переброшены с северо-восточного побережья Алжира.

Мониторинговая группа BlackSeaNews и Института Черноморских стратегических исследований сообщает, что в Средиземном море зафиксировано 2 больших десантных корабля Балтийского флота РФ — БДК «Королев» (130) и БДК «Минск» (127). Об этом сообщил в Facebook главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко.

«5 дней назад они были у северо-восточного побережья Алжира. Если никуда не заходили — скоро можем увидеть их в Черном море. Там что-то примерно 1500 миль или чуть больше — это 5-7 дней», — отмечает он.

Клименко также напоминает, что во время апрельского обострения 2021 года в Черное море заходили 4 БДК: 2 Северного флота и 2 Балтийского флота РФ. Находились в Черном море с 17.04.2021 по 07-11.07.2021.

«Кроме того, есть сообщения, что все атомные подлодки Тихоокеанского флота РФ с базы в Вилючинске (Камчатка) несколько дней назад экстренно вышли в море. Повышение ставок продолжается», — добавил он.

Ранее сообщалось, что США направили ракетный эсминец в Черное море на фоне агрессии России. Arleigh Burke (DDG-51) начал переход в северном направлении в Черное море, чтобы приступить к работе с союзниками и партнерами НАТО в регионе.

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