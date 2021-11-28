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Сказки кончились, пора просыпаться

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  • Telegram-канал Белорусское объединение рабочих
  • 28.11.2021, 15:41
  • 3,982
Сказки кончились, пора просыпаться

А что мы можем сделать?

Нас ведь лишат премий, уволят, а как потом кредиты платить? Детей растить?

Этот вопрос задавать себе уже поздно. Во-первых, уволят в любом случае. Предприятия ведь оптимизируют! А во-вторых, лучше задумайтесь, кто будет воспитывать детей после того, как в результате нарушения техники безопасности вы получите травму? Или погибнете?

К сожалению, эти вещи вышли из разряда детских сказок на ночь и становятся нашей реальностью.

А что будет, когда после увольнения вместе с претензией от банка за неуплату кредита придет и требование выплатить налог на тунеядство? Схема Лукашенко не прокатит, денег на рефинансирование долгов никто не даст.

А дальше ситуация не самая радужная… но нужно ли и ее превращать в быль?

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