Сказки кончились, пора просыпаться

Сказки кончились, пора просыпаться2
- Telegram-канал Белорусское объединение рабочих
- 28.11.2021, 15:41
- 3,982
А что мы можем сделать?
Нас ведь лишат премий, уволят, а как потом кредиты платить? Детей растить?
Этот вопрос задавать себе уже поздно. Во-первых, уволят в любом случае. Предприятия ведь оптимизируют! А во-вторых, лучше задумайтесь, кто будет воспитывать детей после того, как в результате нарушения техники безопасности вы получите травму? Или погибнете?
К сожалению, эти вещи вышли из разряда детских сказок на ночь и становятся нашей реальностью.
А что будет, когда после увольнения вместе с претензией от банка за неуплату кредита придет и требование выплатить налог на тунеядство? Схема Лукашенко не прокатит, денег на рефинансирование долгов никто не даст.
А дальше ситуация не самая радужная… но нужно ли и ее превращать в быль?
Telegram-канал Белорусское объединение рабочих